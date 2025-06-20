Аромат будет как у свежего: как правильно заморозить укроп

Укроп – замечательное дополнение к любимым гарнирам. Его аромат всегда навевает воспоминания о лете, поэтому важно уметь сохранить его на целый год.

Вы можете добавить летних оттенков блюдам даже зимой, и поможет в этом укроп. Как его правильно заморозить, чтобы он сохранил весь свой аромат – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Подготовка

Чтобы укроп после замораживания остался душистым и вкусным, важно правильно его подготовить. Используйте герметичные пакеты или контейнеры, чтобы избежать поглощения посторонних запахов из морозильной камеры. Чем быстрее зелень замерзнет, тем меньше будет повреждена ее структура кристаллами льда.

Сначала тщательно переберите пучки укропа, отложите все увядшее или пожелтевшее, а также обрежьте корешки, если они присутствуют.

Промойте укроп под холодной водой и выложите на кухонное полотенце, чтобы зелень хорошо обсохла. Еще лучше воспользоваться сушилкой для салата, ведь она убирает избыточную влагу быстро и эффективно. Если же ее нет, досушите зелень бумажными полотенцами.

Как заморозить укроп

Замораживание целых веточек в фольге

Разложите небольшие пучки укропа на листах пищевой фольги и плотно заверните. Пометьте свертки и сразу переместите в морозилку. Такой вариант идеально подходит для украшения блюд перед подачей.

Измельченный укроп в пакетах

Нарежьте сухую зелень острым ножом вместе с мягкими частями стеблей. Переложите ее в пакеты, максимально выпустив из них воздух. Закройте застежку или завяжите. Для удобства сформируйте пакеты в плоские "плитки".

Кубики изо льда или масла

Очень мелко порубленную зелень разложите по формам для льда. Залейте водой, бульоном, растопленным маслом или растительным маслом. Замороженные кубики – отличный вариант для быстрого приготовления яичницы, паст, овощей или подлив. После замерзания переложите их в герметичную упаковку.

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