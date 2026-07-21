Запеченное сало в банках на миллионы просмотров: готовим универсальную закуску на все случаи жизни

Часто бывает так, что просто нет возможности долго стоять у плиты. На такой случай лучше иметь под рукой заготовки, которые идеально дополнят гарнир или станут самостоятельным перекусом.

Даже опытные хозяйки искренне обрадуются этому рецепту. Запеченное сало в банках не просто станет спасением в критической ситуации, но и имеет все шансы стать вашей любимой закуской, рассказывает YouTube-канал "Вкусно, просто и доступно". Неудивительно, что когда-то этот рецепт набрал миллионы просмотров! Как приготовить запеченное сало в банках? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– подчеревина;

– соль;

– любимые специи;

– немного паприки и сушеного чеснока;

– перец горошком;

– лавровый лист. Эта закуска вас покорит: смотрите видео Приготовление: Для смеси специй смешайте соль с черным перцем, сладкой паприкой, сушеным чесноком и любимыми приправами к салу. Подчеревину с красивыми мясными прослойками нарежьте порционными кусочками, которые свободно проходят через горлышко, и щедро обваляйте ее со всех сторон в сухой смеси – мясо впитает столько соли, сколько нужно. На дно чистых банок выложите лавровый лист и горошины перца, после чего плотно заполните их подготовленными кусочками. Вместо металлических крышек, которые могут подгорать, плотно оберните горлышки банок фольгой. Поставьте банки на противень обязательно в холодную духовку и только потом включите нагрев до 190 градусов. Как только содержимое начнет закипать (примерно через 20 – 25 минут), уменьшите температуру до 170 градусов и тушите блюдо еще ровно час. Сразу после выключения осторожно достаньте банки и герметично закатайте их заранее простерилизованными горячими крышками. После полного остывания заготовка прекрасно хранится в холодильнике.