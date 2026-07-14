14 июля, 18:35
Аппетитная запеканка из 2 кабачков и 3 яиц: такую вкуснятину можно готовить хоть каждый день
Пока на прилавках есть кабачки, вам не придется долго придумывать, чем накормить родных. Этот ингредиент позволяет приготовить вкусное блюдо, практически не прилагая усилий!
Запеканка из кабачков на сковороде – идеальный вариант на каждый день, который отлично подойдет даже на завтрак. Этот рецепт выглядит "ленивым", однако дарит просто непревзойденный результат, рассказывает YouTube-канал "Украина готовит".
Как приготовить запеканку из кабачков?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 молодых кабачка;
– 3 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 3 столовые ложки муки;
– 2 зубчика чеснока;
– небольшой пучок укропа;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.
Отличная идея для кабачка: смотрите видео
Приготовление:
- Натрите молодые кабачки на крупной терке, посолите и через 10 минут тщательно отожмите руками лишний сок.
- Смешайте их с яйцами, измельченным укропом, выдавленным чесноком, черным перцем и мукой до получения густого, но нежного теста.
- Выложите массу на разогретую и смазанную маслом сковороду, разровняйте и готовьте под крышкой на слабом огне 8 – 10 минут.
- Затем с помощью тарелки осторожно переверните корж, щедро посыпьте его тертым сыром и держите под крышкой еще 5 – 7 минут, пока сыр полностью не расплавится.
- Подавайте горячую кабачковую запеканку, нарезанную треугольниками, вместе с прохладной сметаной, свежими помидорами или легким соусом из йогурта и зелени.