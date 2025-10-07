Соленые огурчики это закуска, которая уместна на столе во всех случаях жизни. Не тратьте часы для их заготовки, ведь все можно сделать значительно проще.

С этим рецептом вы сможете заготовить целую кладовую хрустящих огурчиков, даже не заметив, ведь прилагать усилия совсем не нужно. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Cookpad.

Для засолки лучше всего выбирать слегка недозрелые огурцы небольшого размера. Так вы получите лучшую хрусткость и вкус, советует портал "Ганок".

Как легко засолить огурцы?

: 30 минут + замачивание Порций: 2 банки по 1 литру

Ингредиенты:

– огурцы;

маринад:

– 2 литра воды;

– 250 миллилитров уксуса;

– 200 – 250 граммов сахара;

– 3 столовые ложки соли;

– порезанная тоненько морковь, слайсы лука, чеснок, корень хрена, соцветия хрена, листья вишни и смородины, горошины черного, душистого перца, гвоздичка.

Приготовление:

Тщательно промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2 часа. На дно стерилизованных банок выложите кольца лука и моркови, добавьте веточки петрушки, укроп, несколько горошин черного перца. По желанию можете заменить овощи: положите вместо них дольку чеснока, кусочек острого перца, по несколько горошин черного и душистого перца, гвоздику, листья хрена, вишни и смородины. Залейте огурцы кипящим маринадом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Стерилизуйте литровые банки в течение 15 минут, после чего герметично закрутите крышками.

Приятного аппетита!

Как еще закрыть огурцы на зиму?