Любимая закуска без всяких забот: рецепт соленых огурцов на 1 литр
- Рецепт соленых огурцов позволяет быстро и легко приготовить закуску без лишних усилий.
- Для наилучшего результата нужно тщательно выбирать огурцы.
Соленые огурчики это закуска, которая уместна на столе во всех случаях жизни. Не тратьте часы для их заготовки, ведь все можно сделать значительно проще.
С этим рецептом вы сможете заготовить целую кладовую хрустящих огурчиков, даже не заметив, ведь прилагать усилия совсем не нужно. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала Cookpad.
Интересно Вы себя за него поблагодарите: сладкое варенье из яблок, которое вы приготовите одной рукой
Обратите внимание!
Для засолки лучше всего выбирать слегка недозрелые огурцы небольшого размера. Так вы получите лучшую хрусткость и вкус, советует портал "Ганок".
Как легко засолить огурцы?
- Время: 30 минут + замачивание
- Порций: 2 банки по 1 литру
Ингредиенты:
– огурцы;
маринад:
– 2 литра воды;
– 250 миллилитров уксуса;
– 200 – 250 граммов сахара;
– 3 столовые ложки соли;
– порезанная тоненько морковь, слайсы лука, чеснок, корень хрена, соцветия хрена, листья вишни и смородины, горошины черного, душистого перца, гвоздичка.
Приготовление:
- Тщательно промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2 часа.
- На дно стерилизованных банок выложите кольца лука и моркови, добавьте веточки петрушки, укроп, несколько горошин черного перца.
- По желанию можете заменить овощи: положите вместо них дольку чеснока, кусочек острого перца, по несколько горошин черного и душистого перца, гвоздику, листья хрена, вишни и смородины.
- Залейте огурцы кипящим маринадом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Стерилизуйте литровые банки в течение 15 минут, после чего герметично закрутите крышками.
Приятного аппетита!
Как еще закрыть огурцы на зиму?
- Обязательно попробуйте огурчики по-польски – так их готовит вся Европа.
- А еще в вашей кладовой не будут лишними пикантные огурчики с кетчупом чили.