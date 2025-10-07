Укр Рус
7 жовтня, 07:36
2

Улюблена закуска без жодних турбот: рецепт солоних огірків на 1 літру

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт солоних огірків дозволяє швидко і легко приготувати закуску без зайвих зусиль.
  • Для найкращого результату потрібно ретельно вибирати огірки.

Солоні огірочки – це закуска, яка доречна на столі у всіх випадках життя. Не витрачайте години для їх заготування, адже все можна зробити значно простіше.

З цим рецептом ви зможете заготувати цілу комору хрумких огірочків, навіть не помітивши, адже докладати зусиль зовсім не потрібно. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом порталу Cookpad

Зверніть увагу!

Для засолювання найкраще обирати злегка недозрілі огірки невеликого розміру. Так ви отримаєте найкращу хрумкість та смак, радить портал "Ґанок". 

Як легко засолити огірки?

  • Час: 30 хвилин + замочування
  • Порцій: 2 банки по 1 літрі

Інгредієнти
– огірки;
маринад: 
– 2 літри води;
– 250 мілілітрів оцту;
– 200 – 250 грамів цукру;
– 3 столові ложки солі;
– порізана тоненько морква, слайси цибулі, часник, корінь хрону, суцвіття хрону, листя вишні і смородини, горошини чорного, духмяного перцю, гвоздичка.

Приготування

  1. Ретельно промийте огірки та замочіть їх у холодній воді на 2 години.
  2. На дно стерилізованих банок викладіть кільця цибулі й моркви, додайте гілочки петрушки, кріп, кілька горошин чорного перцю.
  3. За бажанням можете замінити овочі: покладіть замість них часточку часнику, шматочок гострого перцю, по кілька горошин чорного та духмяного перцю, гвоздику, листя хрону, вишні й смородини.
  4. Залийте огірки киплячим маринадом, щоб вони були повністю вкриті рідиною.
  5. Стерилізуйте літрові банки протягом 15 хвилин, після чого герметично закрутіть кришками.

Смачного!

Як ще закрити огірки на зиму? 