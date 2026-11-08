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8 ноября, 07:31
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Тонкие, эластичные и без единого комочка: как приготовить блины на заварном тесте

Лилия Имбировская-Сиваковская

Приготовление тонких блинов на чистом кефире часто вызывает трудности. Тесто получается слишком густым, блины с трудом отстают от разогретой поверхности и нередко рвутся при попытке их перевернуть.

Однако технология заваривания кипятком полностью изменяет структуру теста. Кипящая вода мгновенно заваривает пшеничную муку, высвобождая клейковину, поэтому блины приобретают поразительную эластичность, получаются шелковистыми и остаются мягкими даже после полного остывания.

Одновременное взаимодействие молочной кислоты кефира с пищевой содой и высокой температурой вызывает бурное газообразование с выделением сотен крошечных пузырьков. Именно они создают вот тот самый фирменный ажурный узор в виде мелких дырочек на горячей сковороде.

Как приготовить блины на заварном тесте?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 350 миллилитров теплого кефира; 
– 350 миллилитров кипятка; 
– 3 столовые ложки растительного масла; 
– 250 граммов пшеничной муки; 
– 2 яйца; 
– 2 столовые ложки белого сахара; 
– 1/2 чайной ложки поваренной соли; 
– 1/2 чайной ложки пищевой соды.

Любимый завтрак / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. В теплый кефир всыпьте соду, перемешайте и оставьте на 5–6 минут до появления пышной пены.
  2. Добавьте яйца, соль, сахар, взбейте венчиком, после чего частями просейте муку и вымесите густую однородную массу без комочков.
  3. Непрерывно перемешивая венчиком, влейте в миску тонкой струйкой 350 миллилитров кипятка, заваривая тесто, добавьте растительное масло и перемешайте до гладкости.
  4. Наливайте небольшие порции жидкого теста на хорошо разогретую сухую сковороду и жарьте по 1 минуте с одной стороны до появления дырочек и золотистых краев, после чего переворачивайте еще на 30 секунд.
  5. Складывайте горячие ажурные блины стопкой на тарелку, а затем подавайте с любимой начинкой.