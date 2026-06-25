25 июня, 13:05
Как высушить лук на зиму, чтобы он сохранил аромат: зелень не пропадет зря
Зеленый лук в сезон быстро растет пучками, но в свежем виде долго не хранится. Часть удобно сразу использовать в салатах или супах, а остальное – заготовить на зиму, чтобы не выбрасывать лишнее.
Сушка хорошо подходит для такой заготовки, так как лук занимает мало места и потом легко используется в повседневном приготовлении пищи. Главное – хорошо обсушить перья перед сушкой и дать им полностью высохнуть, сообщает Angelina Zinkovaaa.
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Как сохранить лук на зиму?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– зелёные перья лука.
Каким способом лучше всего сушить лук: смотрите видео
Приготовление:
- Зеленый лук хорошо вымойте и обсушите. После этого сложите перья ровными пучками, чтобы его было удобнее нарезать.
- Срежьте ненужные или грубые части, а остальное нарежьте небольшими кусочками.
- Если в дегидраторе нет специальных силиконовых подкладок, застелите решетки пергаментом, чтобы нарезанный лук не проваливался сквозь отверстия. Равномерно разложите зелень по всем решеткам тонким слоем.
- Поставьте решетки в дегидратор, закройте его и установите температуру 55 градусов. Сначала можно выставить 10 часов, но из-за сочности лука сушка может затянуться.
- В данном случае лук полностью высох за 13 часов при 55 градусах.
- Готовый сушеный лук пересыпьте в чистую сухую банку или контейнер с крышкой. Из подготовленной порции получилось 117 граммов сушеного зеленого лука.
- Такую заготовку удобно добавлять в бульоны, супы и другие домашние блюда.