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25 июня, 13:05
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Как высушить лук на зиму, чтобы он сохранил аромат: зелень не пропадет зря

Лилия Имбировская-Сиваковская

Зеленый лук в сезон быстро растет пучками, но в свежем виде долго не хранится. Часть удобно сразу использовать в салатах или супах, а остальное – заготовить на зиму, чтобы не выбрасывать лишнее.

Сушка хорошо подходит для такой заготовки, так как лук занимает мало места и потом легко используется в повседневном приготовлении пищи. Главное – хорошо обсушить перья перед сушкой и дать им полностью высохнуть, сообщает Angelina Zinkovaaa.

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Как сохранить лук на зиму?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– зелёные перья лука.

Каким способом лучше всего сушить лук: смотрите видео

Приготовление:

  1. Зеленый лук хорошо вымойте и обсушите. После этого сложите перья ровными пучками, чтобы его было удобнее нарезать.
  2. Срежьте ненужные или грубые части, а остальное нарежьте небольшими кусочками.
  3. Если в дегидраторе нет специальных силиконовых подкладок, застелите решетки пергаментом, чтобы нарезанный лук не проваливался сквозь отверстия. Равномерно разложите зелень по всем решеткам тонким слоем.
  4. Поставьте решетки в дегидратор, закройте его и установите температуру 55 градусов. Сначала можно выставить 10 часов, но из-за сочности лука сушка может затянуться.
  5. В данном случае лук полностью высох за 13 часов при 55 градусах.
  6. Готовый сушеный лук пересыпьте в чистую сухую банку или контейнер с крышкой. Из подготовленной порции получилось 117 граммов сушеного зеленого лука.
  7. Такую заготовку удобно добавлять в бульоны, супы и другие домашние блюда.

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