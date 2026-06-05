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5 июня, 16:20
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Эта жареная мойва вкуснее карася или карпа: такую вкуснятину хоть каждый день готовь

Лилия Имбировская-Сиваковская

Не надо тратить много денег, чтобы очень вкусно поесть. Главное – иметь под рукой правильный рецепт.

Мойва – это прекрасная возможность насладиться чем-то вкусненьким, не тратя много времени и усилий. С рецептом от allochkam1 вы захотите жарить ее чуть ли не каждый день!

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Как вкусно пожарить мойву?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– мойва (чистим, но не отрываем голову);
– соль, перец, любимые специи по вкусу;
– кукурузная мука;
– масло для жарки.

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Приготовление:

  1. Мойву тщательно чистим, но не отрываем головы.
  2. Солим и перчим по вкусу.
  3. Засыпаем кукурузной мукой. Перемешиваем, чтобы покрыть каждую рыбину.
  4. Нанизываем рыбу на шпажку, чтобы было легко переворачивать.
  5. Разогреваем на сковороде большое количество масла.
  6. Жарим до золотистого цвета.

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