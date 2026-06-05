Эта жареная мойва вкуснее карася или карпа: такую вкуснятину хоть каждый день готовь

Не надо тратить много денег, чтобы очень вкусно поесть. Главное – иметь под рукой правильный рецепт.

Мойва – это прекрасная возможность насладиться чем-то вкусненьким, не тратя много времени и усилий. С рецептом от allochkam1 вы захотите жарить ее чуть ли не каждый день!

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Как вкусно пожарить мойву?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– мойва (чистим, но не отрываем голову);

– соль, перец, любимые специи по вкусу;

– кукурузная мука;

– масло для жарки.

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Приготовление: