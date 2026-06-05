5 июня, 16:20
Эта жареная мойва вкуснее карася или карпа: такую вкуснятину хоть каждый день готовь
Не надо тратить много денег, чтобы очень вкусно поесть. Главное – иметь под рукой правильный рецепт.
Мойва – это прекрасная возможность насладиться чем-то вкусненьким, не тратя много времени и усилий. С рецептом от allochkam1 вы захотите жарить ее чуть ли не каждый день!
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Как вкусно пожарить мойву?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– мойва (чистим, но не отрываем голову);
– соль, перец, любимые специи по вкусу;
– кукурузная мука;
– масло для жарки.
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Приготовление:
- Мойву тщательно чистим, но не отрываем головы.
- Солим и перчим по вкусу.
- Засыпаем кукурузной мукой. Перемешиваем, чтобы покрыть каждую рыбину.
- Нанизываем рыбу на шпажку, чтобы было легко переворачивать.
- Разогреваем на сковороде большое количество масла.
- Жарим до золотистого цвета.