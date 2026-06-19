Пирожки действительно могут не черстветь несколько дней: при чём тут вареный картофель
Многие хозяйки по привычке выливают в раковину воду, в которой варился картофель, даже не догадываясь, какой ценный кулинарный ингредиент они теряют. Особенно когда речь идет о любимых пирожках!
Опытные повара уже давно используют этот секрет. Именно на тёплом картофельном отваре дрожжевое тесто получается невероятно пышным, податливым в работе и воздушным, подсказывает портал "Господинька".
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Как приготовить воздушные жареные пирожки?
Ингредиенты:
начинка:
– 600–700 граммов очищенного картофеля;
– 2–3 луковицы;
– 40 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка соли;
– перец по вкусу;
– укроп по желанию;
тесто:
– 300 миллилитров картофельного отвара;
– 15 граммов свежих дрожжей;
– 500–550 граммов муки;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Готовим дома / Фото "Готовим дома"
Приготовление:
- Для начинки отварите очищенный картофель в несоленой воде, а отвар слейте в отдельную посуду.
- Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
- Разомните картофель в пюре, добавив для мягкости немного отвара, сливочное масло, обжаренный лук, соль, перец и укроп.
- Для теста смешайте тёплый отвар с сахаром, дрожжами и парой ложек муки на 10 – 15 минут. Затем добавьте соль, оставшуюся муку и растительное масло.
- Замешивайте тесто около 7 минут, чтобы оно оставалось мягким и нежным. Если тесто липнет – смажьте руки растительным маслом, но не подсыпайте муку.
- Оставьте тесто в тепле на 40 – 50 минут, разделите на 15 частей, раскатайте, выложите начинку и заклейте края.
- Жарьте пирожки швом вниз в большом количестве горячего масла на среднем огне до хрустящей корочки.
- Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.