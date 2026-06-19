Пирожки действительно могут не черстветь несколько дней: при чём тут вареный картофель

Многие хозяйки по привычке выливают в раковину воду, в которой варился картофель, даже не догадываясь, какой ценный кулинарный ингредиент они теряют. Особенно когда речь идет о любимых пирожках!

Опытные повара уже давно используют этот секрет. Именно на тёплом картофельном отваре дрожжевое тесто получается невероятно пышным, податливым в работе и воздушным, подсказывает портал "Господинька". Читайте также: Одна ложка — и борщ становится намного вкуснее: секрет, который скрывают опытные хозяйки Как приготовить воздушные жареные пирожки? Ингредиенты:

начинка:

– 600–700 граммов очищенного картофеля;

– 2–3 луковицы;

– 40 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка соли;

– перец по вкусу;

– укроп по желанию;

тесто:

– 300 миллилитров картофельного отвара;

– 15 граммов свежих дрожжей;

– 500–550 граммов муки;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовые ложки растительного масла. Готовим дома / Фото "Готовим дома" Приготовление: Для начинки отварите очищенный картофель в несоленой воде, а отвар слейте в отдельную посуду. Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Разомните картофель в пюре, добавив для мягкости немного отвара, сливочное масло, обжаренный лук, соль, перец и укроп. Для теста смешайте тёплый отвар с сахаром, дрожжами и парой ложек муки на 10 – 15 минут. Затем добавьте соль, оставшуюся муку и растительное масло. Замешивайте тесто около 7 минут, чтобы оно оставалось мягким и нежным. Если тесто липнет – смажьте руки растительным маслом, но не подсыпайте муку. Оставьте тесто в тепле на 40 – 50 минут, разделите на 15 частей, раскатайте, выложите начинку и заклейте края. Жарьте пирожки швом вниз в большом количестве горячего масла на среднем огне до хрустящей корочки. Готовые пирожки выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.