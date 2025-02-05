Так они еще вкуснее: рецепт жареных пирожков с яйцом и зеленью

Пирожки с яйцом и зеленью – это вкус детства, который обожают все. А если их пожарить – удовольствие будет еще большим!

Пирожки с яйцом и зеленью – это такие чувствительные воспоминания о заботе бабушки и ярком детстве! А если выполнить их в жареном варианте, впечатления будут еще лучше. 24 Канал предлагает сделать это по рецепту портала "Колижанка". Интересно Яйца не надо чистить, скорлупа сама отпадет: секрет опытных хозяек Рецепт жареных пирожков с яйцом и зеленью Время : 2 часа 30 минут

: 2 часа 30 минут Порций: 10 – 12 пирожков Ингредиенты:

– 900 граммов муки;

– 400 миллилитров молока;

– 15 граммов сухих дрожжей;

– 9 яиц;

– 1 – 2 пучка зеленого лука;

– 100 – 150 миллилитров подсолнечного масла;

– 3 столовые ложки сахара;

– соль, перец, специи – по вкусу. Приготовление: Готовим тесто. В миске смешиваем соль, сахар и дрожжи. Вливаем теплое молоко и тщательно перемешиваем. Добавляем 2 яйца и столовую ложку подсолнечного масла, вымешиваем и постепенно всыпаем муку небольшими горстями. Замешиваем тесто, укрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 90 минут. Отвариваем 7 яиц, остужаем, очищаем и мелко нарезаем. Смешиваем с измельченными перьями зеленого лука, приправляем солью, молотым перцем и любимыми специями. Формируем пирожки. Делим тесто на части, делаем лепешки, кладем начинку в центр и скрепляем края. Разогреваем масло и выкладываем пирожки так, чтобы жир покрывал их наполовину. Подрумяниваем с обеих сторон, по желанию прикрыв крышкой. Приятного аппетита! Она также может портиться: где нужно хранить подсолнечное масло.