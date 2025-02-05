Так они еще вкуснее: рецепт жареных пирожков с яйцом и зеленью
Пирожки с яйцом и зеленью – это вкус детства, который обожают все. А если их пожарить – удовольствие будет еще большим!
Пирожки с яйцом и зеленью – это такие чувствительные воспоминания о заботе бабушки и ярком детстве! А если выполнить их в жареном варианте, впечатления будут еще лучше. 24 Канал предлагает сделать это по рецепту портала "Колижанка".
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Рецепт жареных пирожков с яйцом и зеленью
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 10 – 12 пирожков
Ингредиенты:
– 900 граммов муки;
– 400 миллилитров молока;
– 15 граммов сухих дрожжей;
– 9 яиц;
– 1 – 2 пучка зеленого лука;
– 100 – 150 миллилитров подсолнечного масла;
– 3 столовые ложки сахара;
– соль, перец, специи – по вкусу.
Приготовление:
- Готовим тесто. В миске смешиваем соль, сахар и дрожжи. Вливаем теплое молоко и тщательно перемешиваем. Добавляем 2 яйца и столовую ложку подсолнечного масла, вымешиваем и постепенно всыпаем муку небольшими горстями.
- Замешиваем тесто, укрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 90 минут.
- Отвариваем 7 яиц, остужаем, очищаем и мелко нарезаем. Смешиваем с измельченными перьями зеленого лука, приправляем солью, молотым перцем и любимыми специями.
- Формируем пирожки. Делим тесто на части, делаем лепешки, кладем начинку в центр и скрепляем края.
- Разогреваем масло и выкладываем пирожки так, чтобы жир покрывал их наполовину. Подрумяниваем с обеих сторон, по желанию прикрыв крышкой.
Приятного аппетита!
Она также может портиться: где нужно хранить подсолнечное масло.