Не спешите нарезать редис в салат: на сковороде он удивит вас своим вкусом

Редис обычно добавляют в салаты или подают свежим к основным блюдам. Но если урожай обильный или привычный вариант уже надоел, его можно быстро обжарить на сливочном масле.

Через несколько минут на сковороде редис становится мягче, теряет остроту и приобретает совершенно другой вкус. Это простой способ приготовить сезонный овощ не так, как его подают чаще всего, пишет Аня Скиба. Интересно: Несколько капель — и сыр долго останется свежим: какой секретный продукт творит чудеса Как приготовить жареный редис на сливочном масле? Время : 10 – 15 минут

: 10 – 15 минут Порций: 1 – 2 Ингредиенты:

– редис;

– сливочное масло;

– чеснок по желанию;

– майонез по желанию. Как приготовить редис по-особенному: посмотрите видео Приготовление: Редис хорошо вымойте, очистите и нарежьте кружочками. На сковороде растопите сливочное масло и выложите подготовленную редиску. Обжаривайте её до появления лёгкой золотистой корочки, периодически переворачивая кружочки, чтобы они равномерно подрумянились. После обжарки редис становится мягче, сочнее и по вкусу может напоминать кабачок. По желанию готовое блюдо можно дополнить измельчённым чесноком и небольшим количеством майонеза.