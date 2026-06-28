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28 июня, 23:47
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Не спешите нарезать редис в салат: на сковороде он удивит вас своим вкусом

Лилия Имбировская-Сиваковская

Редис обычно добавляют в салаты или подают свежим к основным блюдам. Но если урожай обильный или привычный вариант уже надоел, его можно быстро обжарить на сливочном масле.

Через несколько минут на сковороде редис становится мягче, теряет остроту и приобретает совершенно другой вкус. Это простой способ приготовить сезонный овощ не так, как его подают чаще всего, пишет Аня Скиба.

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Как приготовить жареный редис на сливочном масле?

  • Время: 10 – 15 минут
  • Порций: 1 – 2

Ингредиенты: 
– редис; 
– сливочное масло; 
– чеснок по желанию; 
– майонез по желанию.

Как приготовить редис по-особенному: посмотрите видео

Приготовление:

  1. Редис хорошо вымойте, очистите и нарежьте кружочками.
  2. На сковороде растопите сливочное масло и выложите подготовленную редиску.
  3. Обжаривайте её до появления лёгкой золотистой корочки, периодически переворачивая кружочки, чтобы они равномерно подрумянились.
  4. После обжарки редис становится мягче, сочнее и по вкусу может напоминать кабачок.
  5. По желанию готовое блюдо можно дополнить измельчённым чесноком и небольшим количеством майонеза.

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