28 июня, 23:47
Не спешите нарезать редис в салат: на сковороде он удивит вас своим вкусом
Редис обычно добавляют в салаты или подают свежим к основным блюдам. Но если урожай обильный или привычный вариант уже надоел, его можно быстро обжарить на сливочном масле.
Через несколько минут на сковороде редис становится мягче, теряет остроту и приобретает совершенно другой вкус. Это простой способ приготовить сезонный овощ не так, как его подают чаще всего, пишет Аня Скиба.
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Как приготовить жареный редис на сливочном масле?
- Время: 10 – 15 минут
- Порций: 1 – 2
Ингредиенты:
– редис;
– сливочное масло;
– чеснок по желанию;
– майонез по желанию.
Как приготовить редис по-особенному: посмотрите видео
Приготовление:
- Редис хорошо вымойте, очистите и нарежьте кружочками.
- На сковороде растопите сливочное масло и выложите подготовленную редиску.
- Обжаривайте её до появления лёгкой золотистой корочки, периодически переворачивая кружочки, чтобы они равномерно подрумянились.
- После обжарки редис становится мягче, сочнее и по вкусу может напоминать кабачок.
- По желанию готовое блюдо можно дополнить измельчённым чесноком и небольшим количеством майонеза.