Эта ошибка сделает грибы резиновыми и невкусными: даже опытные хозяйки ее делают

Жареные грибы – замечательное дополнение к множеству блюд. Однако если неправильно их приготовить, то уж лучше обойтись без них.

Многие сталкиваются с разочарованием, когда вместо аппетитных жареных грибов получает сероватую массу, плавающую в собственной ухе. Это происходит из-за того, что грибы мгновенно отдают влагу и начинают тушиться, теряя упругость, рассказывает портал Akademia Smaku.

Как правильно жарить грибы?

Существует простой кулинарный алгоритм, который позволит вам каждый раз получать идеальный результат с насыщенным ароматом. Секрет безупречной прожарки грибов заключается в нескольких простых шагах.

"Сухой старт"

Нарезанные грибы выкладывайте исключительно на раскаленную сухую сковородку. Не добавляйте на этом этапе ни капли масла, ни соли.

Испарение

На умеренном огне дождитесь, пока вся естественная влага выйдет из грибов и полностью испарится с поверхности сковороды.

Время добавления жира

Только когда грибы станут сухими и начнут едва заметно румяниться, добавьте кусочек сливочного масла или растительное масло. Саму соль оставьте на самый конец приготовления, ведь именно она провоцирует преждевременное выделение сока, что мешает образованию хрустящей корочки.

Этот метод одинаково эффективно работает как для обычных шампиньонов или вешенок, так и для лесных грибов.

Как мыть грибы, чтобы они не впитывали воду?

Грибы действуют как губки, поэтому их ни в коем случае нельзя замачивать в воде. Культурные виды, например шампиньоны или вешенки, обычно достаточно просто протереть влажным бумажным полотенцем или чистой кухонной губкой, советует портал Wprost.

Если же на них есть сильные загрязнения, лучше воспользоваться щеткой с мягким ворсом, которая деликатно снимет остатки субстрата, не нарушая структуру шляпки и не добавляя лишней влаги, которая потом будет мешать жарке. Если вы все же решили промыть грибы под краном, делайте это максимально быстро под сильной струей холодной воды, держа их шляпками вверх.

