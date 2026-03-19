Багато хто стикається з розчаруванням, коли замість апетитних смажених грибів отримує сірувату масу, що плаває у власній юшці. Це стається через те, що гриби миттєво віддають вологу і починають тушкуватися, втрачаючи пружність, розповідає портал Akademia Smaku.

Як правильно смажити гриби?

Існує простий кулінарний алгоритм, який дозволить вам щоразу отримувати ідеальний результат із насиченим ароматом. Секрет бездоганної просмажки грибів полягає у кількох простих кроках.

"Сухий старт"

Нарізані гриби викладайте виключно на розпечену суху сковорідку. Не додавайте на цьому етапі ані краплі олії, ані солі.

Ідеальне доповнення до страв / Фото "Смачні рецепти"

Випаровування

На помірному вогні дочекайтеся, поки вся природна волога вийде з грибів і повністю випарується з поверхні пательні.

Час додавання жиру

Тільки коли гриби стануть сухими й почнуть ледь помітно рум’янитися, додайте шматочок вершкового масла або олію. Саму сіль залиште на самий кінець приготування, адже саме вона провокує передчасне виділення соку, що заважає утворенню хрусткої скоринки.

Цей метод однаково ефективно працює як для звичайних печериць чи глив, так і для лісових грибів.

Як мити гриби, щоб вони не вбирали воду?

Грибів діють як губки, тому їх у жодному разі не можна замочувати у воді. Культурні види, як-от печериці чи гливи, зазвичай достатньо просто протерти вологим паперовим рушником або чистою кухонною губкою, радить портал Wprost.

Якщо ж на них є сильні забруднення, краще скористатися щіткою з м'яким ворсом, яка делікатно зніме залишки субстрату, не порушуючи структуру капелюшка та не додаючи зайвої вологи, яка потім заважатиме смаженню. Якщо ви все ж вирішили промити гриби під краном, робіть це максимально швидко під сильним струменем холодної води, тримаючи їх капелюшками догори.

