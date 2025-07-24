Такий і в ресторані не подадуть: запікаємо кабачок з сиром та червоною рибою

Ця страва така витончена, наче щойно приготована в елітному ресторані. А насправді – звичні інгредієнти та трішки майстерності.

За лічені хвилини ви можете приготувати страву, яка стане зіркою навіть святкового застілля. З начинкою можна експериментувати на свій смак – результат все одно вийде досконалим. 24 Канал пропонує перевірити це з рецептом Ольги Рябенко, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Як приготувати кабачки з сиром та червоною рибою?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 200 грамів твердого сиру;

– 100 грамів пармезану;

– 2 столові ложки олії з травами;

начинка:

– крем-сир;

– слабосолона червона риба;

– шпинат;

– помідори черрі.

Приготування:

Наріжте кабачки тоненькими пластинами. Викладіть скибочки на деко, застелене пергаментом. Посипте тертим твердим сиром і пармезаном. Збризніть зверху олією з ароматними травами. Запікайте в духовці за температури 180 градусів приблизно 15 – 20 хвилин. Дайте кабачкам охолонути 5 хвилин, щоб легше було згортати. Додайте начинку та обережно загорніть у рулет. Наріжте порційними шматками і подавайте.

Смачного!

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