Новини Смачно Смачні та прості рецепти Такий і в ресторані не подадуть: запікаємо кабачок з сиром та червоною рибою
24 липня, 00:19
2

Такий і в ресторані не подадуть: запікаємо кабачок з сиром та червоною рибою

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Страва з кабачків, сиру та червоної риби стане для близьких справжнім подарунком. 
  • З начинкою можна експериментувати на свій смак. 

Ця страва така витончена, наче щойно приготована в елітному ресторані. А насправді – звичні інгредієнти та трішки майстерності.

За лічені хвилини ви можете приготувати страву, яка стане зіркою навіть святкового застілля. З начинкою можна експериментувати на свій смак – результат все одно вийде досконалим. 24 Канал пропонує перевірити це з рецептом Ольги Рябенко, яким вона поділилася у своєму інстаграмі

До речі Легендарний десерт: як приготувати торт, як знаменитий десерт від Kinder

Як приготувати кабачки з сиром та червоною рибою? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 2 кабачки;
– 200 грамів твердого сиру;
– 100 грамів пармезану;
– 2 столові ложки олії з травами;
начинка: 
– крем-сир;
– слабосолона червона риба;
– шпинат;
– помідори черрі. 

Приготування

  1. Наріжте кабачки тоненькими пластинами.

  2. Викладіть скибочки на деко, застелене пергаментом. Посипте тертим твердим сиром і пармезаном.

  3. Збризніть зверху олією з ароматними травами. Запікайте в духовці за температури 180 градусів приблизно 15 – 20 хвилин.

  4. Дайте кабачкам охолонути 5 хвилин, щоб легше було згортати.

  5. Додайте начинку  та обережно загорніть у рулет.

  6. Наріжте порційними шматками і подавайте. 

Смачного!

Талії точно не зашкодять: оригінальні оладки з кабачками