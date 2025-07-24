Такий і в ресторані не подадуть: запікаємо кабачок з сиром та червоною рибою
- Страва з кабачків, сиру та червоної риби стане для близьких справжнім подарунком.
- З начинкою можна експериментувати на свій смак.
Ця страва така витончена, наче щойно приготована в елітному ресторані. А насправді – звичні інгредієнти та трішки майстерності.
За лічені хвилини ви можете приготувати страву, яка стане зіркою навіть святкового застілля. З начинкою можна експериментувати на свій смак – результат все одно вийде досконалим. 24 Канал пропонує перевірити це з рецептом Ольги Рябенко, яким вона поділилася у своєму інстаграмі.
До речі Легендарний десерт: як приготувати торт, як знаменитий десерт від Kinder
Як приготувати кабачки з сиром та червоною рибою?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 200 грамів твердого сиру;
– 100 грамів пармезану;
– 2 столові ложки олії з травами;
начинка:
– крем-сир;
– слабосолона червона риба;
– шпинат;
– помідори черрі.
Приготування:
Наріжте кабачки тоненькими пластинами.
Викладіть скибочки на деко, застелене пергаментом. Посипте тертим твердим сиром і пармезаном.
Збризніть зверху олією з ароматними травами. Запікайте в духовці за температури 180 градусів приблизно 15 – 20 хвилин.
Дайте кабачкам охолонути 5 хвилин, щоб легше було згортати.
Додайте начинку та обережно загорніть у рулет.
Наріжте порційними шматками і подавайте.
Смачного!
Талії точно не зашкодять: оригінальні оладки з кабачками.