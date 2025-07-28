Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Вершина ніжності: рулет з маскарпоне без випікання, якому позаздрять кондитерські
28 липня, 19:40
2

Вершина ніжності: рулет з маскарпоне без випікання, якому позаздрять кондитерські

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт рулету з маскарпоне без випікання включає печиво савоярді, маскарпоне, збиті вершки, еспресо, розчинну каву та какао-порошок.
  • Десерт виходить дуже ніжним та має вишуканий вигляд. 

Цей рулет – справжнє свято, але готувати ви його зможете, не чекаючи на особливу подію. Це легкий спосіб скуштувати ніжний десерт без походу до кавʼярні.

Якщо ви поціновувач ніжних десертів з кремом – цей рулет вас дуже приємно вразить. В ньому поєдналися крем, печиво та делікатна витонченість. 24 Канал пропонує спробувати цю насолоду з рецептом порталу Shuba

Цікаво Так просто ще не бувало: готуємо домашній мармелад з 3 інгредієнтів, які треба тільки змішати

Як приготувати рулет з маскарпоне без випікання? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 200 грамів печива савоярді;
– 200 мілілітрів води;
– 1 столова ложка розчинної кави;
– 20 грамів какао-порошку;
крем:
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 300 грамів збитих вершків;
– 100 мілілітрів кави еспресо;
– 1 столова ложка розчинної кави;
– 1 столова ложка цукру. 

Приготування

  1. В еспресо додаємо розчинну каву та цукор, перемішуємо. 
  2. Додаємо каву до маскарпоне та добре збиваємо. Додаємо вершки та збиваємо до однорідності. 
  3. Розбавляємо розчинну каву водою. На стіл викладаємо харчову плівку. В каву вмочуємо савоярді та викладаємо прямокутником – це основа рулету. 
  4. Наносимо крем на основу, залишаємо відступ від країв. 
  5. Загортаємо рулет і ставимо на 1 годину в холодильник. 
  6. Перед подачею прикрашаємо какао.

Смачного!

Лише 2 інгредієнти: як зробити желейки "Haribo"