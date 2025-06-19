Трендові "Равлики": запікаємо рулетики з лаваша, шинки й сиру – ідеально на будь-який випадок

"Равлики" з лаваша, шинки та сиру – ситний і ароматний варіант пирога. Ця страва, приготована з простих і бюджетних інгредієнтів, є досить універсальною, щоб насолоджуватися нею на сніданок, обід, вечерю або брати на перекус.

Ця закуска готується дуже швидко, тому можна робити її хоч щодня – сім'я буде в захваті. Як приготувати рулетики "Равлики" з лаваша, сиру та шинки розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Рулетики "Равлики"

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 7

Інгредієнти:

– 1 тонкий лаваш;

– 200 грамів плавленого сиру;

– 200 грамів шинки;

– 130 грамів сметани 15%;

– 20 грамів майонезу;

– 2 яйця;

– сіль, перець – на смак;

– зелень кропу сушена.

Приготування:

Шинку наріжте тонко, сир натріть або тонко наріжте. Лист лаваша змастіть майонезом.

На лаваш розкладіть смужку шинки, потім сиру і так до кінця продуктів. Скрутіть лаваш у рулет з довгого боку. Наріжте його на однакові шматки та складіть у форму для запікання зрізом донизу.

У миску покладіть сметану, вбийте яйця. Посоліть, поперчіть та додайте сушений кріп. Перемішайте виделкою до однорідності.

Рівномірно залийте рулетики, і запікайте 20 – 25 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте трохи охолонути й прикрасьте зеленню.

Смачного!

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