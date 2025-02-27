Пряне та соковите: рване м'ясо – рецепт з TikTok, від якого потечуть слинки

Ідеально ніжна яловичина, яка буквально розпадається на волокна, стане чудовим доповненням до бургерів, картоплі або навіть галушок. Її можна подавати самостійно або разом із пікантним соусом.

Процес приготування досить простий, хоча потребує часу. Але повільне тушкування робить м’ясо ідеальним – м’яким, ароматним і насиченим спеціями, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok lanas_diet.

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Рецепт рваної яловичини

Час: 4 години

4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма яловичини (шия, лопатка або грудинка);

– 150 грамів цибулі;

– 70 грамів томатної пасти;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– 45 мілілітрів соєвого соусу;

– 30 мілілітрів вустерського соусу;

– 15 грамів діжонської гірчиці;

– 15 грамів меду;

– 30 мілілітрів яблучного оцту;

– 500 мілілітрів бульйону або води;

– 1 чайна ложка паприки (копченої або солодкої);

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1/2 чайної ложки каєнського перцю (за бажанням);

– 1,5 чайної ложки солі;

– 2 лаврові листки.

Приготування:

Підготуйте м’ясо. Наріжте його великими шматками, посоліть і поперчіть. На гарячій сковороді обсмажте м’ясо до рум’яної скоринки з усіх боків. В тому ж посуді або в окремій сковороді обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте томатну пасту, гірчицю, мед, оцет, соєвий і вустерський соус. Влийте бульйон, перемішайте та доведіть до кипіння. Перекладіть м’ясо в глибоку жаротривку форму або каструлю. Залийте підготовленим соусом, додайте лавровий лист. Для тушкування у духовці запікайте при 150 градусів протягом 4 – 5 годин. Якщо використовуєте індичку – 3 години буде достатньо. У мультиварці: встановіть режим "Томління" і готуйте 6 – 8 годин. У скороварці: готуйте під високим тиском 60 хвилин. Коли м’ясо стане м’яким, розірвіть його виделкою на волокна. Перемішайте із соусом і залиште в духовці ще на 10 – 15 хвилин, щоб воно добре просочилося.

Смачного!

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