Процес приготування досить простий, хоча потребує часу. Але повільне тушкування робить м’ясо ідеальним – м’яким, ароматним і насиченим спеціями, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok lanas_diet.

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Рецепт рваної яловичини

Час: 4 години

4 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма яловичини (шия, лопатка або грудинка);

– 150 грамів цибулі;

– 70 грамів томатної пасти;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– 45 мілілітрів соєвого соусу;

– 30 мілілітрів вустерського соусу;

– 15 грамів діжонської гірчиці;

– 15 грамів меду;

– 30 мілілітрів яблучного оцту;

– 500 мілілітрів бульйону або води;

– 1 чайна ложка паприки (копченої або солодкої);

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1/2 чайної ложки каєнського перцю (за бажанням);

– 1,5 чайної ложки солі;

– 2 лаврові листки.

Приготування:

Підготуйте м’ясо. Наріжте його великими шматками, посоліть і поперчіть. На гарячій сковороді обсмажте м’ясо до рум’яної скоринки з усіх боків. В тому ж посуді або в окремій сковороді обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте томатну пасту, гірчицю, мед, оцет, соєвий і вустерський соус. Влийте бульйон, перемішайте та доведіть до кипіння. Перекладіть м’ясо в глибоку жаротривку форму або каструлю. Залийте підготовленим соусом, додайте лавровий лист. Для тушкування у духовці запікайте при 150 градусів протягом 4 – 5 годин. Якщо використовуєте індичку – 3 години буде достатньо. У мультиварці: встановіть режим "Томління" і готуйте 6 – 8 годин. У скороварці: готуйте під високим тиском 60 хвилин. Коли м’ясо стане м’яким, розірвіть його виделкою на волокна. Перемішайте із соусом і залиште в духовці ще на 10 – 15 хвилин, щоб воно добре просочилося.

Смачного!

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