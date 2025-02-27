Процес приготування досить простий, хоча потребує часу. Але повільне тушкування робить м’ясо ідеальним – м’яким, ароматним і насиченим спеціями, інформує 24 Канал з посиланням на TikTok lanas_diet.
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Рецепт рваної яловичини
- Час: 4 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма яловичини (шия, лопатка або грудинка);
– 150 грамів цибулі;
– 70 грамів томатної пасти;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 45 мілілітрів соєвого соусу;
– 30 мілілітрів вустерського соусу;
– 15 грамів діжонської гірчиці;
– 15 грамів меду;
– 30 мілілітрів яблучного оцту;
– 500 мілілітрів бульйону або води;
– 1 чайна ложка паприки (копченої або солодкої);
– 1 чайна ложка чорного перцю;
– 1/2 чайної ложки каєнського перцю (за бажанням);
– 1,5 чайної ложки солі;
– 2 лаврові листки.
Приготування:
- Підготуйте м’ясо. Наріжте його великими шматками, посоліть і поперчіть.
- На гарячій сковороді обсмажте м’ясо до рум’яної скоринки з усіх боків.
- В тому ж посуді або в окремій сковороді обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте томатну пасту, гірчицю, мед, оцет, соєвий і вустерський соус. Влийте бульйон, перемішайте та доведіть до кипіння.
- Перекладіть м’ясо в глибоку жаротривку форму або каструлю. Залийте підготовленим соусом, додайте лавровий лист.
- Для тушкування у духовці запікайте при 150 градусів протягом 4 – 5 годин. Якщо використовуєте індичку – 3 години буде достатньо.
- У мультиварці: встановіть режим "Томління" і готуйте 6 – 8 годин.
- У скороварці: готуйте під високим тиском 60 хвилин.
- Коли м’ясо стане м’яким, розірвіть його виделкою на волокна. Перемішайте із соусом і залиште в духовці ще на 10 – 15 хвилин, щоб воно добре просочилося.
Смачного!
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