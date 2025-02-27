Процесс приготовления достаточно прост, хотя требует времени. Но медленное тушение делает мясо идеальным.– мягким, ароматным и насыщенным специями, информирует 24 Канал со ссылкой на TikTok lanas_diet.

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Рецепт рваной говядины

Время: 4 часа

4 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1, 5 килограмма говядины (шея, лопатка или грудинка);

– 150 граммов лука;

– 70 грамм томатной пасты;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 45 миллилитров соевого соуса;

– 30 миллилитров вустерского соуса;

– 15 граммов дижонской горчицы;

– 15 граммов меда;

– 30 миллилитров яблочного уксуса;

– 500 миллилитров бульона или воды;

– 1 чайная ложка паприки (копченой или сладкой);

– 1 чайная ложка черного перца;

– 1/2 чайной ложки каенского перца (по желанию);

– 1, 5 чайной ложки соли;

– 2 лавровых листа.

Приготовление:

Подготовьте мясо. Нарежьте его большими кусками, посолите и поперчите. На горячей сковороде обжарьте мясо до румяной корочки со всех сторон. В той же посуде или отдельной сковороде обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, горчицу, мед, уксус, соевый и вустерский соус. Влейте бульон, перемешайте и доведите до кипения. Переложите мясо в глубокую жаропрочную форму или кастрюлю. Залейте подготовленным соусом, добавьте лавровый лист. Для тушения в духовке запекайте при 150 градусах в течение 4 – 5 часов. Если используете индейку – 3 часа будет достаточно. В мультиварке: установите режим "Томление" и готовьте 6 – 8 часов. В скороварке готовьте под высоким давлением 60 минут. Когда мясо станет мягким, разорвите его вилкой на волокна. Перемешайте с соусом и оставьте в духовке еще на 10-15 минут, чтобы оно хорошо пропиталось.

Приятного аппетита!

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