Процесс приготовления достаточно прост, хотя требует времени. Но медленное тушение делает мясо идеальным.– мягким, ароматным и насыщенным специями, информирует 24 Канал со ссылкой на TikTok lanas_diet.
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Рецепт рваной говядины
- Время: 4 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1, 5 килограмма говядины (шея, лопатка или грудинка);
– 150 граммов лука;
– 70 грамм томатной пасты;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 45 миллилитров соевого соуса;
– 30 миллилитров вустерского соуса;
– 15 граммов дижонской горчицы;
– 15 граммов меда;
– 30 миллилитров яблочного уксуса;
– 500 миллилитров бульона или воды;
– 1 чайная ложка паприки (копченой или сладкой);
– 1 чайная ложка черного перца;
– 1/2 чайной ложки каенского перца (по желанию);
– 1, 5 чайной ложки соли;
– 2 лавровых листа.
Приготовление:
- Подготовьте мясо. Нарежьте его большими кусками, посолите и поперчите.
- На горячей сковороде обжарьте мясо до румяной корочки со всех сторон.
- В той же посуде или отдельной сковороде обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте томатную пасту, горчицу, мед, уксус, соевый и вустерский соус. Влейте бульон, перемешайте и доведите до кипения.
- Переложите мясо в глубокую жаропрочную форму или кастрюлю. Залейте подготовленным соусом, добавьте лавровый лист.
- Для тушения в духовке запекайте при 150 градусах в течение 4 – 5 часов. Если используете индейку – 3 часа будет достаточно.
- В мультиварке: установите режим "Томление" и готовьте 6 – 8 часов.
- В скороварке готовьте под высоким давлением 60 минут.
- Когда мясо станет мягким, разорвите его вилкой на волокна. Перемешайте с соусом и оставьте в духовке еще на 10-15 минут, чтобы оно хорошо пропиталось.
Приятного аппетита!
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