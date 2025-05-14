Цей точно не перевантажить шлунок: легкий салат до обіду чи вечері

Салати з броколі – це не лише корисно для здоров'я, а ще й дуже смачно. Вони здатні прикрасити будь-який стіл.

Готуються такі страви просто, мають апетитний вигляд і дивують оригінальними смаками. Рецептом легкого салату з броколі ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також Швидко, а головне бюджетно: смачна сезонна закуска з помідорів Легкий салат з броколі Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 1 броколі;

– 1 огірок;

– 4 яйця;

– 3 столові ложки грецького йогурту;

– 2 чайні ложки французької гірчиці;

– сіль, перець – на смак. Приготування: Броколі розділіть на суцвіття. Відваріть у киплячій підсоленій воді 3 – 4 хвилини, потім одразу перекладіть в холодну воду, щоб зберегти колір і хрумкість капусти.

Огірок помийте, наріжте уздовж на 4 частини, потім поперек – на невеликі шматочки.

Яйця відваріть круто протягом 8 хвилин після закипання води, охолодіть, очистьте, наріжте великими четвертинками або скибками.

У великій мисці змішайте броколі, огірок і яйця. Додайте грецький йогурт, французьку гірчицю, сіль і перець. Обережно перемішайте ложкою і подавайте до столу. Смачного! Теж приготуйте: салат з редискою, шинкою та сиром.