Лише буряк та квасоля: салат, який наситить зак кілька хвилин

Цей салат стане знахідкою для тих, хто постійно поспішає. Одна мить – і ви вже смачно перекусили!

Для того, щоб смачно поїсти, не обов'язково довго чаклувати біля плити. Просто відваріть буряк заздлегідь – і приготування салату займе кілька хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт смачного ситного салату

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 варених або запечених буряка;

– солоний огірок;

– консервована квасоля;

– олія, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Буряк та огірки нарізаємо кубиками. З квасолі зціджуємо рідину, змішуємо всі інгредієнти. Солимо, перчимо та заправляємо олією. Для смаку можна додати сир фета.

Смачного!

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