Він може замінити вечерю: простий салат з буряка, який позмагається з вінегретом

Салат – чудова опція для вечері, коли не хочеться стояти біля плити. Тим паче що його можна зробити з найпростіших продуктів.

Цей салат має всі шанси на те, щоб увійти до вашого меню на правах регулярності. 24 Канал пропонує спробувати рецепт порталу "Смачненьке" та завершити свій день простими, але такими смачними кулінарними нотками. Цікаво Так смакує насолода: галицький пляцок "Королівська вишня" від Лілії Цвіт Рецепт простого і поживного салату з буряка Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 5 буряків;

– 2 цибулини;

– 2 – 4 зубчики часнику;

– 100 грамів горіхів;

– 1 пучок кропу;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 2 чайні ложки оцту 9%;

– 3 столові ложки олії. Приготування: Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Додаємо сіль, цукор та оцет. Перемішуємо руками та залишаємо маринуватися на 15 хвилин. Буряк відварюємо до готовності або запікаємо у духовці, загорнувши у фольгу. Охолоджений буряк натираємо на великій тертці. Волоські горіхи злегка обсмажуємо на сухій сковороді, щоб вони стали більш ароматними. Потім подрібнюємо їх качалкою або ножем. Часник та кріп дрібно нарізаємо. Змішуємо з олією, додаємо сіль та перець до смаку. У великій мисці змішуємо натертий буряк, мариновану цибулю, подрібнені горіхи та заправку. Ретельно перемішуємо. Перед подачею можна прикрасити зеленню або додатковими горіхами. Смачного! Це справжній хіт: як приготувати дубайський торт.