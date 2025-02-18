Не шуба і не вінегрет: салат з буряка, який стане вашим улюбленим
Буряк – овоч, який часто входить до складу українських страв, зокрема й салатів. Хоча шуба та вінегрет є одними з найпопулярніших, рано чи пізно вони набридають. І тоді на арену виходять нові рецепти, що смакують не гірше, ніж традиційні салати з цим інгредієнтом.
24 Канал з посиланням на кулінарну блогерку @olga_riabenko_ пропонує рецепт смачного та корисного салату з буряка, яблука, сиру та сушених вишень. Приготуйте одного разу, й вже не зможете його забути!
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Салат з буряка, яблука та сиру фелата
- Час: 10 хвилин (1 година – запікання буряка)
- Порції: 2
Інгредієнти для салату:
– 2 буряки;
– 180 грамів міксу салату;
– 1 яблуко;
– 70 грамів сиру фелата;
– 40 грамів сушеної вишні.
Для заправки:
– 2 – 3 столові ложки олії;
– 30 мілілітрів винного оцту;
– 1 чайна ложка меду;
– 2 чайні ложки гірчиці у зернах;
– сіль, перець – до смаку.
Як приготувати салат з буряком і фелатою: дивіться відео
Приготування:
- Насамперед помийте буряк, загорніть у фольгу, зробіть кілька дірочок виделкою і поставте запікати в розігріту до 180 градусів духовку. Коли овоч стане м'яким, вийміть його, очистьте та наріжте кубиками.
- Далі промийте мікс салату, наріжте половинками яблуко та сир фелату.
- Викладіть всі інгредієнти на тарілку та беріться до заправки.
- Змішайте винний оцет, мед та гірчицю у зернах. Додайте сіль та перець до смаку.
- Заправте салат соусом, додайте сушену вишню або інші улюблені сухофрукти і можна подавати на стіл.
Смачного!
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