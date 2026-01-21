Салат "Россолі" з яєць та буряка: фіни створили справжній шедевр

"Россолі" — відоме творіння фінських кулінарів. Цей салат поєднує прості інгредієнти, але дарує неймовірний смак.

Салат "Россолі" – це знахідка фінської кухні, яка точно стане одним з ваших улюблених рішень на кожен день. Він дуже простий у приготуванні і не потребує додаткових витрат, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати салат "Россолі"?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів вареної картоплі;

– 600 грамів вареного буряка;

– 400 грамів оселедця;

– 150 грамів солоних огірків;

– 1 кисле яблуко;

– 50 грамів червоної цибулі;

– 3 варених яйця;

– 5 грамів петрушки;

соус:

– 120 мілілітрів майонезу;

– 120 мілілітрів сметани;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 1 столова ложка хрону;

– сіль та перець до смаку.

Навіть салат з буряка може бути вишуканим / Фото "Господинька"

Приготування:

Варені картоплю і буряк нарізаємо невеликими кубиками. Так само нарізаємо оселедець та огірки, перемішуємо у мисці. Додаємо нарізане яблуко та цибулю. Змішуємо всі інгредієнти для соусу та заправляємо салат. Для кращого смаку краще залишити його у холодильнику на 30 хвилин.

Як довго варити буряк?

Буряк потрібно варити від 20 до 40 хвилин. Усе залежить від його розміру, підказує Kuchnia.

Якщо хочете отримати більш оригінальний смак, то буряк вартує запекти. Так він збереже твердішу консистенцію – ідеально для ситного салату.

