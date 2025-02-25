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25 лютого, 14:20
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5 хвилин – і салат на столі: оригінальна закуска, яка підкорить сім'ю та друзів

Марта Касіянчук

Буряк вже давно закріпив за собою статус суперфуду серед українців. Цей коренеплід можна використовувати як у гарячих, так і в холодних стравах, не обмежуючись знаменитою "Шубою". 

Пропонуємо поєднати буряк з руколою, апельсином та фетою. Рецептом смачного та корисного салату ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @fedorova.valentyna.

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Салат з буряком, фетою та руколою

  • Час: 5 хвилин (без варіння буряка)
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 1 буряк відварений або запечений;
– 1/2 апельсину;
– рукола;
– 40 грамів фети;
– 1 столова ложка горіхів;
– 1 чайна ложка насіння кунжуту/льону/гарбуза;
– сік лимона;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль, перець – до смаку.

Дивіться відеорецепт салату: 

Приготування:

  1. Відварений буряк та апельсин наріжте кубиками.
     
  2. Додайте руколу, кубики фети й подрібнені горіхи.
     
  3. Присипте насінням і додайте лимонний сік та оливкову олію.
     
  4. Перемішайте та подавайте до столу.

Смачного!

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