5 хвилин – і салат на столі: оригінальна закуска, яка підкорить сім'ю та друзів

Буряк вже давно закріпив за собою статус суперфуду серед українців. Цей коренеплід можна використовувати як у гарячих, так і в холодних стравах, не обмежуючись знаменитою "Шубою".

Пропонуємо поєднати буряк з руколою, апельсином та фетою. Рецептом смачного та корисного салату ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @fedorova.valentyna. Читайте також Вся річ в одному інгредієнті: цю намазку хочеться їсти ложками Салат з буряком, фетою та руколою Час: 5 хвилин (без варіння буряка)

5 хвилин (без варіння буряка) Порції: 2 Інгредієнти:

– 1 буряк відварений або запечений;

– 1/2 апельсину;

– рукола;

– 40 грамів фети;

– 1 столова ложка горіхів;

– 1 чайна ложка насіння кунжуту/льону/гарбуза;

– сік лимона;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль, перець – до смаку. Дивіться відеорецепт салату: Приготування: Відварений буряк та апельсин наріжте кубиками.

Додайте руколу, кубики фети й подрібнені горіхи.

Присипте насінням і додайте лимонний сік та оливкову олію.

Перемішайте та подавайте до столу. Смачного! Приготуйте також: салат "Олів'є" з відварним язиком.