Його подають у ресторанах: салат, який перетворить трапезу на святкування

Є салати, смак яких просто приголомшує. Так трапляється, коли в одній тарілці опиняються улюблені інгредієнти.

Цей салат потішить господинь простотою інгредієнтів та приготування. Кілька хвилин – і на столі неймовірний додаток до улюбленої трапези. 24 Канал радить спробувати рецепт, яким поділився портал "Скарбниця рецептів". До теми Готувати хвилини, а зʼїдають ще швидше: рецепт апетитного сніданкового паштету Рецепт салату з бужениною Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– буженина;

– свіжі огірки;

– варені яйця;

– кріп;

– майонез. Приготування: Буженину та огірки нарізаємо скибками. Яйця грубо натираємо. Кріп подрібнюємо. Змішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку. Смачного! Щасливі рідні без зайвих зусиль: як приготувати яворівський пиріг.