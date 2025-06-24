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24 червня, 21:07
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Його подають у ресторанах: салат, який перетворить трапезу на святкування

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Цей салат потішить вам смаком та простотою приготування. 
  • Поєднання улюблених інгредієнтів робить його особливим.

Є салати, смак яких просто приголомшує. Так трапляється, коли в одній тарілці опиняються улюблені інгредієнти.

Цей салат потішить господинь простотою інгредієнтів та приготування. Кілька хвилин – і на столі неймовірний додаток до улюбленої трапези. 24 Канал радить спробувати рецепт, яким поділився портал "Скарбниця рецептів".

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Рецепт салату з бужениною 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
– буженина;
– свіжі огірки;
– варені яйця;
– кріп;
– майонез.

Приготування

  1. Буженину та огірки нарізаємо скибками. 
  2. Яйця грубо натираємо. 
  3. Кріп подрібнюємо. 
  4. Змішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку. 

Смачного!

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