24 червня, 21:07
Його подають у ресторанах: салат, який перетворить трапезу на святкування
Основні тези
- Цей салат потішить вам смаком та простотою приготування.
- Поєднання улюблених інгредієнтів робить його особливим.
Є салати, смак яких просто приголомшує. Так трапляється, коли в одній тарілці опиняються улюблені інгредієнти.
Цей салат потішить господинь простотою інгредієнтів та приготування. Кілька хвилин – і на столі неймовірний додаток до улюбленої трапези. 24 Канал радить спробувати рецепт, яким поділився портал "Скарбниця рецептів".
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Рецепт салату з бужениною
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– буженина;
– свіжі огірки;
– варені яйця;
– кріп;
– майонез.
Приготування:
- Буженину та огірки нарізаємо скибками.
- Яйця грубо натираємо.
- Кріп подрібнюємо.
- Змішуємо всі інгредієнти, солимо та перчимо до смаку.
Смачного!
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