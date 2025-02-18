Нашаткував, заправив – і на стіл: салат з червоної капусти, який розхвалюють всі господині
Салат не обов'язково повинен бути вишуканим та складатися з багатьох інгредієнтів. Досвідчені господині зроблять хітове доповнення до гарнірів навіть з одного продукту!
Кулінарія – це мистецтво, яке навчає створювати унікальні смакові композиції навіть з найпростіших продуктів. І цей салат – черговий доказ, що це цілком можливо, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Червона капуста, кілька додатків – і трапеза заграє новими смаковими барвами.
Буде цікаво Він справді існує: салат з 1 інгредієнта, який "дасть фору" відомим конкурентам
Рецепт салату з червоної капусти
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– половина головки червонокачанної капусти;
– 3 столові ложки майонезу;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– 2 столові ложки подрібненої петрушки;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Капусту шаткуємо і викладаємо в миску.
- Збризкуємо лимонним соком, перемішуємо і відставляємо на 10 хвилин.
- Майонез змішуємо з йогуртом.
- солимо, перчимо до смаку.
- Додаємо до капусти петрушку і перемішуємо.
- Заправляємо соусом і ще раз добре перемішуємо.
Смачного!
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