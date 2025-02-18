Нашаткував, заправив – і на стіл: салат з червоної капусти, який розхвалюють всі господині

Салат не обов'язково повинен бути вишуканим та складатися з багатьох інгредієнтів. Досвідчені господині зроблять хітове доповнення до гарнірів навіть з одного продукту!

Кулінарія – це мистецтво, яке навчає створювати унікальні смакові композиції навіть з найпростіших продуктів. І цей салат – черговий доказ, що це цілком можливо, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Червона капуста, кілька додатків – і трапеза заграє новими смаковими барвами. Буде цікаво Він справді існує: салат з 1 інгредієнта, який "дасть фору" відомим конкурентам Рецепт салату з червоної капусти Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– половина головки червонокачанної капусти;

– 3 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки натурального йогурту;

– 2 столові ложки подрібненої петрушки;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– сіль, перець до смаку. Приготування: Капусту шаткуємо і викладаємо в миску. Збризкуємо лимонним соком, перемішуємо і відставляємо на 10 хвилин. Майонез змішуємо з йогуртом. солимо, перчимо до смаку. Додаємо до капусти петрушку і перемішуємо. Заправляємо соусом і ще раз добре перемішуємо. Смачного! Шкаралупа точно залишиться цілою: важливий секрет для варіння яєць.