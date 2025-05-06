Його називають "найкращим другом мʼяса": салат під шашлик, який зʼїдають першим
Навіть соковите мʼясо, щойно зняте з вогню, потребує доповнення. І свіжий салат – чудовий вибір, який зробить трапезу незабутньою.
Цей салат називають "найкращим другом мʼяса", адже він не лише дарує нотки свіжості, а й легкий у приготуванні, що особливо актуально на природі. 24 Канал рекомендує зберегти рецепт порталу "Господинька" та скористатися ним, коли випаде нагода.
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Рецепт салату до шашлику
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів молодої капусти;
– 3 свіжих огірки;
– 4 варених яйця;
– 300 грамів вареного курячого філе;
– свіжа зелень;
заправка:
– 3 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка майонезу;
– 0,5 чайної ложки сухого часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Всі інгредієнти нарізаємо дрібними кубиками.
- Окремо змішуємо всі інгредієнти для заправки.
- У глибокій мисці змішуємо інгредієнти та заправляємо салат.
Смачного!
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