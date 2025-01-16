Цьому рецепту фігура скаже "дякую": готуємо вітамінний салат із селери, груші та фундуку

Цей салат привертає увагу любителів соковитих і пікантних страв. Швидкий та бюджетний рецепт обіцяє стати яскравим доповненням як до будь-якого святкового столу, так і до повсякденного раціону.

Свіжий салат наповнений різними смаками: до його складу входить груша, селера, родзинки, горіхи та пармезан під пікантним соусом. Як приготувати вітамінний салат, розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka. Читайте також Коли дуже хочеться гостренького: готуємо моркву по-корейськи нашвидкуруч Вітамінний салат із селери, груші та фундуку Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 8 Інгредієнти для салату:

– 8 стебел селери;

– 1 невеликий фенхель;

– 1 – 2 груші;

– 150 грамів фундука;

– 100 грамів пармезану;

– 100 грамів світлих родзинок;

– 2 столові ложки естрагону.



Для заправки:

– 1 стигла груша;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки нефільтрованого яблучного оцту;

– 1 столова ложка меду;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки чорного перцю;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка свіжого естрагону. Приготування: Для заправки у чаші блендера змішайте одну очищену грушу, оливкову олію, яблучний оцет, мед, сіль, перець та лимонний сік до однорідного стану. Додайте подрібнений естрагон.

У великій мисці змішайте дрібно нарізану селеру та фенхель, очищену та нарізану пластинками грушу, подрібнений фундук, натертий пармезан, родзинки та естрагон. Додайте заправку та перемішайте.

Розкладіть салат по тарілках. Посипте листям фенхелю, естрагоном та фундуком і подавайте. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і крабовий салат по-новому.