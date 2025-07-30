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30 липня, 08:01
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Ідеальне доповнення трапези: найпростіший літній салат з кабачками

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кабачки – чудова основа для літнього салату.
  • Салат з кабачками відрізняється оригінальним смаком і добре поєднується з іншими стравами.

Кабачки – це не тільки чудова закуска, а й смачна основа для салату. Він дарує оригінальний смак та чудово компонує з іншими інгредієнтами.

Навіть коли вільного часу обмаль, можливість смачно поїсти нікуди не зникає. В такому випадку на допомогу приходять літні салати, які потішать смаком та поживністю. 24 Канал пропонує приготувати такий салат з кабачками за рецептом порталу Ukr.Media

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Як приготувати салат з кабачками? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 500 грамів кабачка;
– 1 столова ложка кунжуту;
– пів чайної ложки меду;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 2 столові ложки лимонного соку. 

Приготування

  1. Молоді кабачки миємо та нарізаємо на пластини за допомогою овочечистки. 
  2. Кунжут підсушуємо на сухій сковорідці.
  3. Всі інгредієнти для заправки добре перемішуємо, мед можна трішки підтопити. 
  4. Кабачок кладемо в миску, заправляємо та посипаємо кунжутом. 

Смачного!

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