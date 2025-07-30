30 липня, 08:01
Ідеальне доповнення трапези: найпростіший літній салат з кабачками
Основні тези
- Кабачки – чудова основа для літнього салату.
- Салат з кабачками відрізняється оригінальним смаком і добре поєднується з іншими стравами.
Кабачки – це не тільки чудова закуска, а й смачна основа для салату. Він дарує оригінальний смак та чудово компонує з іншими інгредієнтами.
Навіть коли вільного часу обмаль, можливість смачно поїсти нікуди не зникає. В такому випадку на допомогу приходять літні салати, які потішать смаком та поживністю. 24 Канал пропонує приготувати такий салат з кабачками за рецептом порталу Ukr.Media.
Цікаво Справжній скарб цього літа: закуска з кабачків, яка миттю зникає зі столу
Як приготувати салат з кабачками?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів кабачка;
– 1 столова ложка кунжуту;
– пів чайної ложки меду;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 2 столові ложки лимонного соку.
Приготування:
- Молоді кабачки миємо та нарізаємо на пластини за допомогою овочечистки.
- Кунжут підсушуємо на сухій сковорідці.
- Всі інгредієнти для заправки добре перемішуємо, мед можна трішки підтопити.
- Кабачок кладемо в миску, заправляємо та посипаємо кунжутом.
Смачного!
Буде соковита та смачна: як зварити кукурудзу з маслом.