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28 липня, 14:29
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Хіт у спекотні дні: готуємо кавуновий салат від зіркового Джеймі Олівера

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Кавуновий салат Джеймі Олівера складається всього з 5 інгредієнтів.
  • Це ідеальна страва у спекотні дні. Готується просто, швидко, а смакує по-особливому.

Відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер представив рецепт салату, який ідеально підходить для літніх місяців. Завдяки яскравому поєднанню кавуна та сиру фета, ця страва обіцяє забезпечити порятунок від спеки.

Знадобиться 5 інгредієнтів і мінімум часу на приготування. Рецептом кавунового салату ділиться 24 Канал з посиланням на Джеймі Олівера.

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Як приготувати кавуновий салат?

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
 2 столові ложки кедрових горіхів;
– 400 грамів кавуна;
– 200 грамів редиски;
– 4 гілочки свіжої м'яти;
– 50 грамів сиру фета;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2 столові ложки винного оцту; 
– сіль, перець – на смак. 

Приготування:

  1. Поставте сковороду на середній вогонь і обсмажте кедрові горіхи протягом однієї хвилини до золотисто-коричневого кольору.
     
  2. Почистьте кавун від шкірки та насіння. Наріжте якомога тонше.
     
  3. Наріжте редиску теж тонкими скибочками й акуратно приправте однією столовою ложкою оливкової олії та двома столовими ложками винного оцту, а також сіллю і перцем.
     
  4. Викладіть кавун і редис на велику тарілку, посипте кедровими горішками і розкришіть зверху сир фета. Подавайте.

Смачного! 

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