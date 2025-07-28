Хіт у спекотні дні: готуємо кавуновий салат від зіркового Джеймі Олівера
- Кавуновий салат Джеймі Олівера складається всього з 5 інгредієнтів.
- Це ідеальна страва у спекотні дні. Готується просто, швидко, а смакує по-особливому.
Відомий британський шеф-кухар Джеймі Олівер представив рецепт салату, який ідеально підходить для літніх місяців. Завдяки яскравому поєднанню кавуна та сиру фета, ця страва обіцяє забезпечити порятунок від спеки.
Знадобиться 5 інгредієнтів і мінімум часу на приготування. Рецептом кавунового салату ділиться 24 Канал з посиланням на Джеймі Олівера.
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Як приготувати кавуновий салат?
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 2 столові ложки кедрових горіхів;
– 400 грамів кавуна;
– 200 грамів редиски;
– 4 гілочки свіжої м'яти;
– 50 грамів сиру фета;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2 столові ложки винного оцту;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Поставте сковороду на середній вогонь і обсмажте кедрові горіхи протягом однієї хвилини до золотисто-коричневого кольору.
- Почистьте кавун від шкірки та насіння. Наріжте якомога тонше.
- Наріжте редиску теж тонкими скибочками й акуратно приправте однією столовою ложкою оливкової олії та двома столовими ложками винного оцту, а також сіллю і перцем.
- Викладіть кавун і редис на велику тарілку, посипте кедровими горішками і розкришіть зверху сир фета. Подавайте.
Смачного!
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