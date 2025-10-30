Ви постійно його готуватиме замість "Олівʼє": шедевральний салат з ковбасою та куркою
- Простий святковий салат з ковбасою та куркою є альтернативою "Олівʼє".
- Для його приготування потрібно лише змішати улюблені інгредієнти.
Святковий салат може бути простим та не потребувати особливих зусиль. Просто змішуємо улюблені інгредієнти – і виходить ідеальна композиція.
Цей салат залишається "ходовим" вже багато років, а все завдяки правильному підбору інгредієнтів та легкості приготування. 24 Канал пропонує зберегти цей рецепт порталу "Господинька" та повернутися до нього, як тільки захочеться додати в будні святкового настрою.
Як приготувати смачний салат з ковбасою та куркою?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів помідорів;
– 200 грамів огірків;
– 4 варені яйця;
– 400 грамів ковбаси;
– 300 грамів копченої курки;
– твердий сир;
– сіль до смаку;
– майонез або сметана для заправки.
Приготування:
- Усі інгредієнти нарізаємо смужками або кубиками, як більше до вподоби.
- Сир крупно натираємо.
- Змішуємо всі інгредієнти.
- Заправляємо салат.
- Солимо до смаку.
- Ось і все – на вашому столі шедевр!
