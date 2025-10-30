Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Ви постійно його готуватиме замість "Олівʼє": шедевральний салат з ковбасою та куркою
30 жовтня, 08:19
2

Ви постійно його готуватиме замість "Олівʼє": шедевральний салат з ковбасою та куркою

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Простий святковий салат з ковбасою та куркою є альтернативою "Олівʼє".
  • Для його приготування потрібно лише змішати улюблені інгредієнти.

Святковий салат може бути простим та не потребувати особливих зусиль. Просто змішуємо улюблені інгредієнти – і виходить ідеальна композиція.

Цей салат залишається "ходовим" вже багато років, а все завдяки правильному підбору інгредієнтів та легкості приготування. 24 Канал пропонує зберегти цей рецепт порталу "Господинька" та повернутися до нього, як тільки захочеться додати в будні святкового настрою.

Читайте також Шедевр галицької кухні: як приготувати знамениту весільну капусту

Як приготувати смачний салат з ковбасою та куркою?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 200 грамів помідорів;
– 200 грамів огірків;
– 4 варені яйця;
– 400 грамів ковбаси;
– 300 грамів копченої курки;
– твердий сир;
– сіль до смаку;
– майонез або сметана для заправки.

Приготування

  1. Усі інгредієнти нарізаємо смужками або кубиками, як більше до вподоби.
  2. Сир крупно натираємо.
  3. Змішуємо всі інгредієнти.
  4. Заправляємо салат.
  5. Солимо до смаку.
  6. Ось і все – на вашому столі шедевр!

А ще вам може сподобатися салат, для якого не потрібно нічого варити, з TikTok mil_alexx_pp.

Що приготувати на швидку руку? 