Не один рецепт: найвдаліші салати з крабовими паличками для свята і щодня

Салат із крабових паличок давно став майже обов’язковим у святковому меню, але саме через це його часто недооцінюють. Здається, що там уже нічого нового – крабові палички, кукурудза, яйця, огірок, майонез.

Проте навіть у такому простому наборі продуктів усе залежить від дрібних рішень, які або роблять салат справді вдалим, або залишають його звичайним. Варто мати під рукою багато вдалих варіантів – і постійно експериментувати.

Рецепт салату з крабових паличок: як приготувати

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 червоний солодкий перець;

– 1 зелений солодкий перець;

– 10 крабових паличок;

– пів баклажана;

– 3 червоні цибулини;

– 2 столові ложки чорних оливок;

– 2 столові ложки зелених оливок;

– 100 грамів сиру фета;

– 1 багет;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– 4 столові ложки сметани або густого йогурту;

– 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 1 чайна ложка сушеного базиліку;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Особливий салат / Фото smaker

Приготування:

Багет наріжте по діагоналі довгими скибочками. Для домашнього соусу змішайте сметану або густий йогурт із подрібненим часником, дрібкою солі та чорного перцю, після чого змастіть цією сумішшю шматочки багета й відкладіть. Червоний і зелений перець розріжте навпіл і видаліть насіння, баклажан наріжте товстими скибками, а червону цибулю розріжте навпіл. Овочі щедро збризніть оливковою олією, посипте частиною подрібненого часнику й обсмажте на грилі до м’якості та легкої підпеченої скоринки. Після цього готові овочі наріжте невеликими кубиками й перекладіть у велику миску. Додайте оливки, нарізаний кубиками сир фета та крабові палички, які попередньо наріжте невеликими шматочками по діагоналі. Для заправки окремо змішайте кілька столових ложок оливкової олії, лимонний сік, орегано, базилік, сіль і чорний мелений перець до однорідності. Готову заправку влийте до салату й акуратно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися. Підготовлені скибочки багета викладіть на гарячий гриль і підсмажте до золотистої хрусткої скоринки. Подавайте салат одразу разом із теплими грінками.

Як зробити салат з крабових паличок та сирків?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

Це той рецепт, який можна спробувати навіть у будній день.

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 3 яйця;

– 2 плавлені сирки;

– 1/2 банки кукурудзи;

– зелена цибуля до смаку;

– майонез до смаку.

Приготування:

Крабові палички розділіть руками на тонкі волокна й перекладіть у глибоку миску. Яйця попередньо відваріть до готовності, охолодіть, очистіть і натріть на тертці. Плавлені сирки також натріть на тертці, після чого додайте їх до крабових паличок і яєць. Зелену цибулю дрібно наріжте й всипте до інших інгредієнтів. Додайте кукурудзу, попередньо зливши зайву рідину, заправте майонезом і добре перемішайте, щоб усі складники рівномірно поєдналися.

Салат крабові палички з кукурудзою

Час : 25 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 4 яйця;

– 1 огірок;

– 1 гранат;

– 3 столові ложки грецького йогурту;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– сіль;

– чорний перець.

Приготування:

Крабові палички наріжте невеликими шматочками та перекладіть у миску. Яйця відваріть круто, охолодіть, очистьте й наріжте кубиками. Огірок вимийте та наріжте дрібними кубиками або соломкою. Додайте консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину, а також зерна граната. Для заправки окремо змішайте грецький йогурт, гірчицю та лимонний сік, додайте сіль і перець до смаку, після чого добре перемішайте до однорідності. Заправте салат підготовленою сумішшю, акуратно перемішайте.

Салат з крабових паличок з яйцем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів моркви по-корейськи;

– 360 грамів крабових паличок;

– 4 варені яйця;

– 2 плавлені сирки;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– майонез до смаку.

Приготування:

Приготування:

До глибокої миски перекладіть моркву по-корейськи. Варені яйця натріть на тертці й додайте до моркви. Плавлені сирки перед цим трохи підморозьте, щоб їх було легше натирати, після чого також натріть і всипте до інших інгредієнтів. Крабові палички наріжте невеликими шматочками й додайте в салат. Часник подрібніть або пропустіть через прес, додайте разом із сіллю та чорним меленим перцем. Заправте майонезом і добре перемішайте, щоб усі складники рівномірно поєдналися між собою. Перед подачею салат можна ненадовго поставити в холодильник, щоб смак став ще більш насиченим.

Салат з крабових паличок з майонезом та ананасом

Час : 25 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 4 яйця;

– 150 грамів консервованого ананаса;

– 1 огірок;

– 3 – 4 столові ложки майонезу;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Крабові палички наріжте невеликими кубиками та перекладіть у миску. Яйця відваріть круто, охолодіть, очистьте й також наріжте кубиками. Огірок вимийте й наріжте дрібними шматочками. Консервований ананас відкиньте на сито, щоб стекла зайва рідина, після чого наріжте кубиками. Додайте кукурудзу, попередньо зливши рідину. Усі інгредієнти акуратно перемішайте, заправте майонезом, посоліть і поперчіть до смаку.

Смачний салат з крабових паличок

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів крабових паличок;

– 4 варені яйця;

– 170 грамів плавленого сиру;

– 1/2 банки консервованої кукурудзи;

– 1 банан;

– майонез до смаку.

Приготування:

Приготування:

Крабові палички розділіть руками на тонкі волокна й викладіть першим шаром на тарілку або в салатник. Зверху нанесіть тонку сітку з майонезу. Варені яйця натріть на великій тертці й рівномірно розподіліть наступним шаром, після чого знову зробіть сітку з майонезу. Плавлений сир також натріть на великій тертці, викладіть поверх яєць і ще раз злегка покрийте майонезом. Банан очистіть, наріжте тонкими кружальцями або невеликими шматочками й викладіть наступним шаром. Завершіть салат шаром консервованої кукурудзи, попередньо зливши зайву рідину. Перед подачею дайте салату трохи настоятися, щоб шари добре поєдналися й смак став ніжнішим.

Класичний рецепт салат з крабових паличок слоями

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 1 свіжий огірок;

– 2 – 3 варені яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 1 банка кукурудзи;

– 150 грамів майонезу;

– зелена цибуля до смаку.

Приготування:

Приготування:

Крабові палички натріть або розділіть на тонкі волокна й викладіть першим шаром у форму або салатник. Поверх нанесіть тонку сітку з майонезу. Свіжий огірок натріть або наріжте тонкою соломкою, викладіть наступним шаром і знову злегка промажте майонезом. Далі натріть на дрібній тертці варені яйця й рівномірно розподіліть їх поверх огірка. Після цього натріть твердий сир і викладіть окремим шаром, зверху ще раз нанесіть майонез. Останнім шаром додайте кукурудзу, попередньо зливши рідину, зверху зробіть акуратну сітку з майонезу й посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею. Перед подачею салату дайте йому трохи настоятися, щоб шари добре поєдналися між собою.

Крабові палички з огірком: хрусткий салат

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 морква;

– 1 – 2 огірки;

– 200 грамів крабових паличок або крабового м’яса;

– 2 столові ложки натурального йогурту або майонезу;

– 1 столова ложка сметани;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку.

Така смакота / Фото Сookpad

Приготування:

Моркву очистьте й натріть на тертці для корейської моркви, щоб отримати тонку довгу соломку. Огірок також натріть на цій самій тертці або наріжте тонкими смужками. Крабові палички наріжте акуратною соломкою однакової товщини. Усі підготовлені інгредієнти перекладіть у глибоку миску, додайте натуральний йогурт або майонез, сметану, посоліть і поперчіть до смаку. Ретельно перемішайте салат, щоб заправка рівномірно покрила всі компоненти, після чого одразу подавайте до столу.

Салат з крабових паличок класичний рецепт з рисом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів рису (приблизно 300 грамів у відвареному вигляді);

– 250 – 350 грамів крабових паличок;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 3 свіжі огірки;

– 5 варених яєць;

– 3 – 4 столові ложки майонезу;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– кріп за бажанням.

Приготування:

Приготування:

Рис відваріть до готовності, після чого повністю охолодіть і перекладіть у велику миску, у якій зручно буде змішувати салат. Яйця також відваріть до готовності, охолодіть, очистьте від шкаралупи й наріжте дрібними кубиками. Крабові палички та свіжі огірки наріжте дрібними шматочками однакового розміру й додайте до рису разом із яйцями. Потім всипте консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину. За бажанням можна додати дрібно нарізаний кріп. Салат посоліть, приправте чорним перцем, заправте майонезом і ретельно перемішайте до рівномірного поєднання всіх інгредієнтів. Перед подачею дайте салату кілька хвилин настоятися, щоб смаки добре поєдналися.

Салат з крабових паличок з сиром

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів крабових паличок;

– 1 великий солодкий перець;

– 2 середні помідори;

– плавлений або твердий сир;

– 1 зубчик часнику;

– майонез до смаку.

Приготування:

Приготування:

Крабові палички наріжте тонкою соломкою й перекладіть у глибоку миску. Солодкий перець очистьте від насіння, після чого також наріжте соломкою. Помідори наріжте подовженими шматочками, щоб вони добре поєднувалися з іншими інгредієнтами. Сир натріть на тертці – можна використати плавлений, твердий або поєднати обидва види для більш насиченого смаку. Додайте подрібнений часник, заправте салат майонезом і ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Салат виходить ніжний, соковитий і водночас незвичайний на смак.

Легкий салат з крабових паличок

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– листя салату;

– 180 грамів консервованої кукурудзи;

– 1 огірок;

– зелена цибуля;

– 4 – 5 столових ложок грецького йогурту;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сіль до смаку;

– кріп.

Приготування:

Приготування:

У велику миску викладіть листя салату, попередньо порвавши його руками на зручні шматочки. Крабові палички наріжте невеликими шматочками, огірок – півкільцями, а зелену цибулю дрібно посічіть. Додайте до підготовлених інгредієнтів консервовану кукурудзу, з якої попередньо злийте рідину. Для заправки окремо змішайте грецький йогурт, гірчицю, сіль і дрібно нарізаний кріп, після чого добре перемішайте до однорідної консистенції. Готовою заправкою полийте салат, акуратно перемішайте й одразу подавайте до столу.

Салат із крабових паличок: класичний рецепт

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 240 грамів крабових паличок;

– 4 варені яйця;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 2 свіжі огірки;

– 3 столові ложки майонезу;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– зелень за бажанням.

Приготування:

Крабові палички наріжте невеликими кубиками й перекладіть у глибоку миску. Варені яйця очистьте від шкаралупи та також наріжте кубиками однакового розміру. Огірки вимийте, за потреби очистьте від шкірки й наріжте дрібними шматочками. До підготовлених інгредієнтів додайте консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину. Заправте салат майонезом, посоліть, приправте чорним перцем і ретельно перемішайте, щоб усі складники рівномірно поєдналися. За бажанням перед подачею можна додати дрібно нарізану зелень.

Покроковий рецепт салату з крабових паличок

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 4 – 5 яєць;

– 100 грамів цибулі;

– 1 велике яблуко;

– 2 плавлені сирки;

– майонез.

Приготування:

Маринуєш цибулю: нарізати напівкільцями, додати 2 ч.л цукру, 1 ч.л солі, 2 ст.л оцту та залити окропом на 10 хвилин, потім ретельно зцідити від води та трохи віджати. Перший шар: крабові палички кубиком + сіточка з майонезу Другий шар: яйця кубиком + сіточка з майонезу Третій шар: маринована цибуля + майонез Четвертий шар: яблуко натерте на терку для корейської моркви + майонез П'ятий шар: натертий плавлений сир, майонез за бажанням

Приготування:

Цибулю наріжте півкільцями, додайте 2 чайні ложки цукру, 1 чайну ложку солі, влийте 2 столові ложки оцту й залийте окропом. Залиште на 10 хвилин, після чого добре злийте рідину й злегка відтисніть цибулю. Крабові палички наріжте дрібними кубиками й викладіть першим шаром у форму або салатник, зверху зробіть тонку сіточку з майонезу. Далі підготуйте яйця – відваріть їх, очистьте та наріжте кубиками, викладіть другим шаром і знову покрийте майонезом. Третім шаром рівномірно розподіліть мариновану цибулю та додайте трохи майонезу. Яблуко натріть на тертці для корейської моркви, викладіть наступним шаром і також злегка змастіть майонезом. Завершіть салат натертими плавленими сирками, за бажанням додайте ще трохи майонезу зверху.

Салат з крабових паличок на свято

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 1 яйце;

– 1 огірок;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– 100 грамів рису;

– 200 грамів грецького йогурту або майонезу;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– 1–2 чайні ложки олії;

– ікра масаго до смаку;

– зелена цибуля до смаку.

Приготування:

Приготування:

Рис відваріть до готовності та повністю охолодіть. Яйце відваріть круто, охолодіть і наріжте дрібними кубиками. Огірок вимийте й також наріжте невеликими шматочками. Крабові палички частину наріжте кубиками для салату, а частину розділіть руками на волокна для приготування чіпсів. Для соусу змішайте грецький йогурт або майонез із сіллю та чорним перцем до однорідної консистенції. До миски додайте рис, яйце, огірок, нарізані крабові палички та кукурудзу, попередньо зливши рідину, після чого заправте соусом і добре перемішайте. Для чіпсів викладіть розділені на волокна крабові палички на деко, застелене пергаментом, злегка збризніть олією та запікайте при температурі 180 градусів приблизно 15–20 хвилин, контролюючи процес, щоб вони стали хрусткими, але не підгоріли. Готові чіпси трохи охолодіть і подрібніть у крихту. Салат викладіть у келихи порційно, зверху посипте кранчем із крабових чіпсів, додайте ікру масаго та посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею. Подавайте одразу, щоб зберегти текстуру і хрумкість.

Які інгредієнти найкраще підходять для салату з крабових паличок?

Для салату з крабових паличок найкраще підходять інгредієнти, які дають м’якість, соковитість і легку солодкувату свіжість. Найчастіше це варені яйця, консервована кукурудза, огірок, відварений рис, пекінська капуста, твердий сир і зелень.

Яйця зроблять салат ніжнішим, кукурудза додає солодку нотку, огірок дає свіжість, а рис – ситність. Ця основа – класична, так готували ще мами на святковий стіл. Якщо потрібен класичний смак, варто поєднати крабові палички, яйця, кукурудзу і рис.

Для більш насиченого смаку варто додати твердий сир, а для виразнішої текстури – зелень або трохи зеленої цибулі. Занадто багато складників сюди не потрібно. У такому салаті найкраще поєднуються 4 – 6 продуктів, які не сперечаються між собою, а дають потрібний смак.