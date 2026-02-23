Цей салат з крабовими паличками перевершить новорічні: цей рецепт перетворить піст на свято

Салат з крабовими паличками заслуговує на згадку не лише в період посту. Він дозволяє подарувати собі свято навіть в період, коли накладаєш на себе певні обмеження у продуктах.

Крабові палички завжди дарують можливість потішити себе чимось особливим та святковим, не докладаючи багато зусиль. Цей рецепт потребує мінімум старання, але ідеально доповнить будь-яку трапезу, розповідає Beszamel.

Як приготувати пісний салат з крабових паличок?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 4 невеликі помідори;

– 130 грамів сиру;

– декілька гілочок кропу;

– майонез до смаку.

Інгредієнт, який завжди дарує свято / Фото Freepik

Приготування:

Підготуйте крабові палички, знявши з них обгортку та подрібнивши великими кубиками. Аналогічним чином наріжте помідори та твердий сир, надаючи їм форми невеликих брусочків. Для заправки використайте майонез, додавши до нього дрібно посічену свіжу зелень кропу. Посоліть та поперчіть страву до смаку, після чого ретельно все перемішайте. Цей рецепт є базовим, тому ви легко можете адаптувати його під власні вподобання. Наприклад, смак салату стане багатшим, якщо додати солодкий перець, свіжі огірки або консервовану кукурудзу.

Як вибрати якісні крабові палички?

При виборі якісних крабових паличок насамперед звертайте увагу на склад, На першому місці обов’язково має бути зазначений сурімі – рибний фарш. Якщо він стоїть другим або третім у списку, це означає, що продукт містить забагато крохмалю та сої, що негативно впливає на смак і поживну цінність, розповідає Pysznosci.

Орієнтуйтеся на відсотковий вміст риби: у хорошому продукті він має становити не менше 35 – 40%. Зовнішній вигляд паличок також багато про що розповість. Вони мають бути пофарбовані лише з одного боку, причому колір повинен варіюватися від світло-рожевого до червоно-оранжевого. Занадто яскравий колір свідчить про надлишок штучних барвників.

Самі ; палички мають бути соковитими та еластичними, а не сухими чи гумовими. Якщо вони легко розтріскуються або розвалюються при згинанні, це ознака того, що їх кілька разів заморожували або в складі замало рибного білка.

