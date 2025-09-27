27 вересня, 14:51
Досвідчені господині готують його двічі на тиждень: шалено смачний салат з крабовими паличками
Основні тези
- Салат з крабовими паличками можна приготувати за 20 хвилин.
- Для кращого результату обирайте якісні крабові палички.
Створити шедевр можна з найпростіших інгредієнтів. Головне – знати, як їх правильно поєднати.
Салат з крабовими паличками – це завжди смак свята. А вихідним він точно додасть особливого відтінку! 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу "Господинька".
Зверніть увагу!
Обирайте якісні крабові палички: вони повинні бути білого кольору, не ламатися та мати сурімі як основний інгредієнт, розповідає портал Shuba.
Як зробити салат з крабовими паличками?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 варені яйця;
– 200 грамів крабових паличок;
– 1 болгарський перець;
– 2 помідори;
– 120 грамів твердого сиру;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– майонез.
Приготування:
- Усі інгредієнти нарізаємо кубиками, яйця – соломкою.
- Все змішуємо та натираємо сир.
- Заправляємо салат і ще раз добре перемішуємо.
- Можна подавати до столу одразу.
