27 сентября, 14:52
Опытные хозяйки готовят его дважды в неделю: безумно вкусный салат с крабовыми палочками
Основні тези
- Салат с крабовыми палочками можно приготовить за 20 минут.
- Для лучшего результата выбирайте качественные крабовые палочки.
Создать шедевр можно из самых простых ингредиентов. Главное –знать, как их правильно соединить.
Салат с крабовыми палочками – это всегда вкус праздника. А выходным он точно придаст особый оттенок! 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом портала "Господинька".
Обратите внимание!
Выбирайте качественные крабовые палочки: они должны быть белого цвета, не ломаться и иметь сурими как основной ингредиент, рассказывает портал Shuba.
Как сделать салат с крабовыми палочками?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 вареных яйца;
– 200 граммов крабовых палочек;
– 1 болгарский перец;
– 2 помидора;
– 120 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– майонез.
Приготовление:
- Все ингредиенты нарезаем кубиками, яйца – соломкой.
- Все смешиваем и натираем сыр.
- Заправляем салат и еще раз хорошо перемешиваем.
- Можно подавать к столу сразу.
