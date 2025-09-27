Укр Рус
27 сентября, 14:52
Опытные хозяйки готовят его дважды в неделю: безумно вкусный салат с крабовыми палочками

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат с крабовыми палочками можно приготовить за 20 минут.
  • Для лучшего результата выбирайте качественные крабовые палочки.

Создать шедевр можно из самых простых ингредиентов. Главное –знать, как их правильно соединить.

Салат с крабовыми палочками – это всегда вкус праздника. А выходным он точно придаст особый оттенок! 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом портала "Господинька".

Обратите внимание! 

Выбирайте качественные крабовые палочки: они должны быть белого цвета, не ломаться и иметь сурими как основной ингредиент, рассказывает портал Shuba.

Как сделать салат с крабовыми палочками?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 4 вареных яйца;
– 200 граммов крабовых палочек;
– 1 болгарский перец;
– 2 помидора;
– 120 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– майонез.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты нарезаем кубиками, яйца – соломкой.
  2. Все смешиваем и натираем сыр.
  3. Заправляем салат и еще раз хорошо перемешиваем.
  4. Можно подавать к столу сразу.

