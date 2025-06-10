Це неймовірно смачно: готуємо салат з куркою та апельсином
- Салат з куркою та апельсином готується за 30 хвилин і розрахований на 2 порції.
- Його просте і вишукане поєднання здивує кожного з першого шматочка.
Салат з куркою та апельсином – чудова ідея для традиційної вечірньої трапези. Ця страва не залишить байдужими ні гостей, ні господарів на будь-якому святі.
Соковите куряче м'ясо вдало поєднується з яскравими цитрусовими нотками апельсина. Як приготувати такий салат розповідає 24 Канал з посиланням на UA.press.
Читайте також Готується за хвилину: найоригінальніший літній салат з огірків
Салат з куркою та апельсином
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 1 середній помідор;
– 1 огірок;
– 100 грамів сиру;
– 1 апельсин;
– зелень салату.
Для маринаду:
– олія;
– соєвий соус;
– паприка;
– сухий часник;
– сіль.
Для заправки:
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 чайна ложка гранатового соусу;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка меду;
– 1/2 чайної ложки французької гірчиці.
Приготування:
- Розріжте філе вздовж на 2 частини, додайте спеції й залиште, щоб постояло 20 хвилин.
- Після цього візьміть філе й підсмажте його на сковорідці з обох сторін до готовності.
- Часточки апельсина почистьте від білої шкірки. Змішайте всі інгредієнти для заправки, збиваючи їх виделкою.
- Покладіть на тарілку зелень салату, очищені часточки апельсина, наріжте кубиками сир, після цього невеликими шматочками наріжте курку, помідор та огірок.
- Викладіть все й полийте соусом.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і майонез з авокадо.