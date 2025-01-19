Ідеальне поєднання: готуємо салат "Казка" з курочкою та печерицями

Цей салат точно припаде вам до смаку. В ньому поєднуються улюблені та знайомі інгредієнти, смак яких ніколи не набридає.

Салат – це не тільки про смак, а й красу та кулінарну естетику. "Казка" – це та страва, яка перевершить усі ваші очікування. 24 Канал пропонує спробувати рецепт від порталу "Для дому і сім'ї".

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Рецепт салату "Казка"

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів вареного курячого стегна;

– 250 грамів печериць;

– 4 варені яйця;

– 0,5 ріпчастої цибулини;

– 120 мілілітрів майонезу;

– 30 грамів зерен граната;

– листя петрушки – для прикраси.

Приготування:

Розберіть відварене куряче стегно на волокна. Рекомендується використовувати саме стегно, а не філе, оскільки воно соковитіше і ніжніше. Візьміть тарілку для подачі салату і викладайте на неї курячий шар в центрі. Нанесіть на курку майонез сіточкою. Для зменшення калорійності можна використовувати сметану. Відокремте жовтки від білків. Жовтки натріть на дрібній тертці та викладіть другим шаром. Обсмажте печериці з цибулею в олії. Для пікантності додайте подрібнений зубчик часнику під час смаження, а замість солі за кілька хвилин до готовності можна додати кілька крапель соєвого соусу. Наступним шаром викладайте обсмажені гриби з цибулею. Обсмажені печериці додають страві приємний аромат та смак. Якщо ви заміните їх лісовими грибами, смак салату стане ще краще. Натріть варену моркву та викладіть її на гриби, змащені майонезом. Знову нанесіть майонез на салат і посипте його натертими білками. Прикрасьте готову страву зернами граната та листочками петрушки, і стежте за чистотою країв тарілки.

Смачного!

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