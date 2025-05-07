Не лише як гарнір: приготуйте цей салат з кус-кусом і він стане улюбленим

Кускус не лише швидко готується, але й чудово поєднується з різноманітними овочами, спеціями та соусами, що робить її універсальним доповненням до будь-якої страви. Його можна подавати самостійно, як гарнір або додавати до салатів.

Сьогодні 24 Канал з посиланням на фудблогерку @olga_riabenko_ пропонує приготувати легкий і водночас поживний салат із кус-кусом. Він стане ідеальним для будь-якого прийому їжі та навіть пікніка. Читайте також Просто, швидко і дешево: новий салат з буряка за 5 хвилин Салат з кус-кусом, зеленню та овочами Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– пучок петрушки;

– 8 листочки свіжої м'яти;

– 20 – 30 грамів кінзи;

– 3 стебла зеленої цибулі;

– 2 помідори;

– 3 огірки;

– 100 грамів кус-кусу;

– 150 мілілітрів окропу;

– 30 мілілітрів лляної олії;

– сік 1 лимона;

– сіль, перець – на смак;

– 1/4 чайної ложки коріандру меленого;

– 1 чайна ложка цукру. Як приготувати салат з кус-кусом: дивіться відео Приготування: Залийте кус-кус окропом, додайте сік половини лимона, накрийте кришкою або плівкою та залиште на 10 – 15 хвилин до повного вбирання рідини. Потім розпушіть виделкою.

Всю зелень дрібно наріжте. Помідори та огірки наріжте дрібними кубиками, за бажанням видаліть насіння, щоб салат не був водянистим.

У великій мисці змішайте набухлий кус-кус, зелень та овочі. Додайте сік другої половини лимона, лляну або оливкову олію, сіль, перець, коріандр та цукор. Добре перемішайте.

За бажанням подавайте у листках салату, як на відео, або як самостійну страву. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і салат з буряка, моркви та яблука.