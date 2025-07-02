Чудовий варіант для перекусу чи легкої вечері: оригінальний салат з хрумкою вермішеллю
- Оригінальний салат з хрумкою вермішеллю включає куряче філе, салат айсберг, томати чері, кукурудзу, білки від варених яєць та вермішель швидкого приготування.
- Цей салат стане ідеальною трапезою після важкого дня.
Зазвичай салати не асоціюються з ситістю, але це не той випадок. Вермішель та білкові компоненти – чудове рішення, яке стане чудовою трапезою.
Цей салат – ідеальне доповнення літніх вечорів, коли довго готувати не хочеться, але й бажання поїсти чогось смачненького нікуди не зникало. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт з TikTok anny.cooking.
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Рецепт салату з хрумкою вермішеллю
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– салат айсберг;
– 8 – 10 томатів чері або 1 середній томат;
– 150 грамів кукурудзи;
– 2 білки від зварених круто яєць;
– 1 вермішель швидкого приготування;
соус:
– 150 грамів грецького йогурту;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 20 мілілітрів соєвого соусу;
– 2 жовтки;
– 1 столова ложка;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Філе нарізаємо шматочками і підсмажуємо.
- Помідори нарізаємо великими кубиками.
- Яйця варимо. Жовтки з іншими інгредієнтами для соусу збиваємо в блендері.
- Білки та салат нарізаємо.
- Запарюємо вермішель швидкого приготування.
- Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо салат і ще раз добре перемішуємо.
Смачного!
Кабачки готуватимете лише так: оригінальна закуска "віяло".