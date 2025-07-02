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2 липня, 22:43
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Чудовий варіант для перекусу чи легкої вечері: оригінальний салат з хрумкою вермішеллю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Оригінальний салат з хрумкою вермішеллю включає куряче філе, салат айсберг, томати чері, кукурудзу, білки від варених яєць та вермішель швидкого приготування.
  • Цей салат стане ідеальною трапезою після важкого дня. 

Зазвичай салати не асоціюються з ситістю, але це не той випадок. Вермішель та білкові компоненти – чудове рішення, яке стане чудовою трапезою.

Цей салат – ідеальне доповнення літніх вечорів, коли довго готувати не хочеться, але й бажання поїсти чогось смачненького нікуди не зникало. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт з TikTok anny.cooking

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Рецепт салату з хрумкою вермішеллю 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 1 куряче філе;
– салат айсберг;
– 8 – 10 томатів чері або 1 середній томат;
– 150 грамів кукурудзи;
– 2 білки від зварених круто яєць;
– 1 вермішель швидкого приготування;
соус:
– 150 грамів грецького йогурту;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 20 мілілітрів соєвого соусу;
– 2 жовтки;
– 1 столова ложка;
– сіль і перець до смаку. 

Приготування: 

  1. Філе нарізаємо шматочками і підсмажуємо. 
  2. Помідори нарізаємо великими кубиками. 
  3. Яйця варимо. Жовтки з іншими інгредієнтами для соусу збиваємо в блендері. 
  4. Білки та салат нарізаємо.
  5. Запарюємо вермішель швидкого приготування. 
  6. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо салат і ще раз добре перемішуємо. 

Смачного!

Кабачки готуватимете лише так: оригінальна закуска "віяло". 