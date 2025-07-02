Этот салат – идеальное дополнение летних вечеров, когда долго готовить не хочется, но и желание поесть чего-то вкусненького никуда не исчезало. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт с TikTok anny.cooking.

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Рецепт салата с хрустящей вермишелью

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– салат айсберг;

– 8 – 10 томатов черри или 1 средний томат;

– 150 граммов кукурузы;

– 2 белка от сваренных вкрутую яиц;

– 1 вермишель быстрого приготовления;

соус:

– 150 граммов греческого йогурта;

– 1 столовая ложка горчицы;

– 20 миллилитров соевого соуса;

– 2 желтка;

– 1 столовая ложка;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Филе нарезаем кусочками и поджариваем. Помидоры нарезаем крупными кубиками. Яйца варим вкрутую. Желтки с остальными ингредиентами для соуса взбиваем в блендере. Белки и салат нарезаем. Запариваем вермишель быстрого приготовления. Смешиваем все ингредиенты, заправляем салат и еще раз хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!

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