Цей салат – ідеальне доповнення літніх вечорів, коли довго готувати не хочеться, але й бажання поїсти чогось смачненького нікуди не зникало. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт з TikTok anny.cooking.

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Рецепт салату з хрумкою вермішеллю

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– салат айсберг;
– 8 – 10 томатів чері або 1 середній томат;
– 150 грамів кукурудзи;
– 2 білки від зварених круто яєць;
– 1 вермішель швидкого приготування;
соус:
– 150 грамів грецького йогурту;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 20 мілілітрів соєвого соусу;
– 2 жовтки;
– 1 столова ложка;
– сіль і перець до смаку.

Приготування:

  1. Філе нарізаємо шматочками і підсмажуємо.
  2. Помідори нарізаємо великими кубиками.
  3. Яйця варимо. Жовтки з іншими інгредієнтами для соусу збиваємо в блендері.
  4. Білки та салат нарізаємо.
  5. Запарюємо вермішель швидкого приготування.
  6. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо салат і ще раз добре перемішуємо.

Смачного!

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