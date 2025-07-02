Цей салат – ідеальне доповнення літніх вечорів, коли довго готувати не хочеться, але й бажання поїсти чогось смачненького нікуди не зникало. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт з TikTok anny.cooking.

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Рецепт салату з хрумкою вермішеллю

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– салат айсберг;

– 8 – 10 томатів чері або 1 середній томат;

– 150 грамів кукурудзи;

– 2 білки від зварених круто яєць;

– 1 вермішель швидкого приготування;

соус:

– 150 грамів грецького йогурту;

– 1 столова ложка гірчиці;

– 20 мілілітрів соєвого соусу;

– 2 жовтки;

– 1 столова ложка;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Філе нарізаємо шматочками і підсмажуємо. Помідори нарізаємо великими кубиками. Яйця варимо. Жовтки з іншими інгредієнтами для соусу збиваємо в блендері. Білки та салат нарізаємо. Запарюємо вермішель швидкого приготування. Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо салат і ще раз добре перемішуємо.

Смачного!

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