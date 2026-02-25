Салат з плавлених сирків та пачки локшини: ідеальний рецепт, коли немає часу та сил

Сучасний ритм життя далеко не завжди дозволяє довго чаклувати на кухню. Тут на допомогу прийдуть рецепти, які вражають своєю простотою.

Якщо день був дуже складним, не варто додавати собі турбот довгими маніпуляціями біля кухонної плити. Важливо давати собі трішки відпочинку, а цей рецепт з порталу Cookpad дозволить смачно поїсти буквально за кілька хвилин.

Як приготувати швидкий салат з локшини та сирків?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 пачка локшини швидкого приготування;

– 2 яйця;

– 2 плавлені сирки;

– 2 зубчики часнику;

– 150 грамів майонезу;

– 2 столові ложки сметани;

– пучок кропу.

З локшини можна зробити навдивовижу смачний салат / Фото Pixabay

Приготування:

Спершу відваріть пару яєць: покладіть їх у каструлю, залийте водою та тримайте на вогні 8 хвилин після закипання. Одразу після цього занурте їх у холодну воду — так ви легко й швидко знімете шкаралупу. Поки яйця охолоджуються, візьміть глибоку ємність, викладіть туди вермішель швидкого приготування та ретельно подрібніть її руками. Залийте локшину окропом і залиште під кришкою до готовності, як зазначено в інструкції. Тим часом натріть плавлений сир, скориставшись дрібною терткою. Коли вермішель вбере воду, ви можете додати спеції з пакетика або ж просто приправити страву сіллю та перцем на власний розсуд. Очищені яйця також натріть дрібно та відправте до миски з локшиною. Додайте туди підготовлений сир, майонез і пару ложок сметани? вона зробить текстуру салату значно ніжнішою. Для пікантності вичавіть у масу два-три зубчики часнику та всипте подрібнений кріп. Ретельно все перемішайте та перевірте на сіль. Якщо страва здається вам надто щільною, додайте ще трішки сметани. Обов’язково зачекайте кілька хвилин, щоб інгредієнти "подружилися" між собою.

Як додати салату виразності?

Додавання копченої паприки здатне повністю змінити характер цієї простої закуски, надавши їй приємного димного аромату та теплого золотистого відтінку. Ця спеція чудово поєднується з часником та плавленим сиром, створюючи ілюзію страви, приготованої на вогні, що робить смак набагато глибшим і цікавішим, підказує портал Beszamel.

Щоб паприка розкрилася найкращим чином, її варто додавати разом із майонезом та сметаною – жирна основа соусу допоможе спеції рівномірно розподілитися по всій масі без утворення кольорових плям.

