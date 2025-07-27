Стане у пригоді багато разів: як приготувати вишуканий салат з елементарної моркви

Цей салат ідеально доповнить будь-яку вашу трапезу. Не треба гратися зі складними інгредієнтами – шедевр можна створити значно простіше.

Цей елементарний салат – чудова можливість надати застіллю пікантних ноток. Його головний секрет полягає в заправці, яку ви також обовʼязково відзначите, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Як приготувати смачний салат з моркви?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 – 400 грамів моркви;

– 100 грамів сметани;

– майонез;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Натріть моркву на тертці довгими, тонкими стрічками. Посипте моркву дрібкою солі, злегка помніть руками та залиште на 10 хвилин. Змішайте трохи сметани з майонезом, додайте гірчицю, дрібку солі, дрібку цукру для збалансованого смаку, трішки меленого чорного перцю. Смак чудово доповнить мелений коріандр. Всипте в заправку подрібнені в пил волоські горіхи, а також часник, не пропущений через прес, а дуже дрібно нарізаний ножем або розтертий у ступці. Заправте салат, за бажанням перед подачею можна збризнути його лимонним соком.

Смачного!

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