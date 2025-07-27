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27 липня, 07:27
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Стане у пригоді багато разів: як приготувати вишуканий салат з елементарної моркви

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з моркви може стати вишуканим доповненням до будь-якої трапези.
  • Не потрібні складні інгредієнти, щоб створити такий кулінарний шедевр.

Цей салат ідеально доповнить будь-яку вашу трапезу. Не треба гратися зі складними інгредієнтами – шедевр можна створити значно простіше.

Цей елементарний салат – чудова можливість надати застіллю пікантних ноток. Його головний секрет полягає в заправці, яку ви також обовʼязково відзначите, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

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Як приготувати смачний салат з моркви? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 300 – 400 грамів моркви;
– 100 грамів сметани;
– майонез;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець, спеції до смаку. 

Приготування

  1. Натріть моркву на тертці довгими, тонкими стрічками. 

  2. Посипте моркву дрібкою солі, злегка помніть руками та залиште на 10 хвилин. 

  3. Змішайте трохи сметани з майонезом, додайте гірчицю, дрібку солі, дрібку цукру для збалансованого смаку, трішки меленого чорного перцю. Смак чудово доповнить мелений коріандр.

  4. Всипте в заправку подрібнені в пил волоські горіхи, а також часник, не пропущений через прес, а дуже дрібно нарізаний ножем або розтертий у ступці.

  5. Заправте салат, за бажанням перед подачею можна збризнути його лимонним соком. 

Смачного!

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