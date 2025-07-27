Цей елементарний салат – чудова можливість надати застіллю пікантних ноток. Його головний секрет полягає в заправці, яку ви також обовʼязково відзначите, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
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Як приготувати смачний салат з моркви?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 – 400 грамів моркви;
– 100 грамів сметани;
– майонез;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
Натріть моркву на тертці довгими, тонкими стрічками.
Посипте моркву дрібкою солі, злегка помніть руками та залиште на 10 хвилин.
Змішайте трохи сметани з майонезом, додайте гірчицю, дрібку солі, дрібку цукру для збалансованого смаку, трішки меленого чорного перцю. Смак чудово доповнить мелений коріандр.
Всипте в заправку подрібнені в пил волоські горіхи, а також часник, не пропущений через прес, а дуже дрібно нарізаний ножем або розтертий у ступці.
Заправте салат, за бажанням перед подачею можна збризнути його лимонним соком.
Смачного!
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