Этот элементарный салат – отличная возможность придать застолью пикантных ноток. Его главный секрет заключается в заправке, которую вы также обязательно отметите, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
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Как приготовить вкусный салат из моркови?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 – 400 граммов моркови;
– 100 граммов сметаны;
– майонез;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец, специи по вкусу.
Приготовление:
Натрите морковь на терке длинными, тонкими лентами.
Посыпьте морковь щепоткой соли, слегка помните руками и оставьте на 10 минут.
Смешайте немного сметаны с майонезом, добавьте горчицу, щепотку соли, щепотку сахара для сбалансированного вкуса, немного молотого черного перца. Вкус прекрасно дополнит молотый кориандр.
Всыпьте в заправку измельченные в пыль грецкие орехи, а также чеснок, не пропущенный через пресс, а очень мелко нарезанный ножом или растертый в ступке.
Заправьте салат, по желанию перед подачей можно сбрызнуть его лимонным соком.
Приятного аппетита!
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