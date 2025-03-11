Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Той самий "Морський мотив": салат за 5 хвилин, який пам'ятають з дитинства
11 березня, 23:15
1

Той самий "Морський мотив": салат за 5 хвилин, який пам'ятають з дитинства

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Морська капуста – це не той інгредієнт, який ми використовуємо щодня. Однак є рецепт, який здатен це змінити!

Морська капуста, кілька найпростіших овочів – і смачний та корисний салат вже на вашому столі. Це саме той випадок, коли є можливість отримати від салату все найкраще, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Чудово Смачно, швидко та без зусиль: меню на другий тиждень посту

Рецепт салату "Морський мотив"

  • Час: 5 хвилин 
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 250 грамів білокачанної капусти;
– 250 грамів маринованої морської капусти;
– 1 червоний солодкий перець;
– 1 свіжий огірок;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 2 столові ложки нерафінованої соняшникової олії;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки солі. 

Приготування

  1. Подрібніть капусту та приправте її сіллю, щоб вона стала м’якою.
  2. Наріжте перець тонкими смужками, цибулю – у кільця, а огірок розділіть на четвертинки.
  3. Змішайте ці овочі з морською капустою, додайте трохи цукру, потім полийте олією і ретельно перемішайте.

Смачного!

Від нього всі в захваті: рецепт "Наполеона" в склянці. 