Той самий "Морський мотив": салат за 5 хвилин, який пам'ятають з дитинства

Морська капуста – це не той інгредієнт, який ми використовуємо щодня. Однак є рецепт, який здатен це змінити!

Морська капуста, кілька найпростіших овочів – і смачний та корисний салат вже на вашому столі. Це саме той випадок, коли є можливість отримати від салату все найкраще, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт салату "Морський мотив"

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 грамів білокачанної капусти;

– 250 грамів маринованої морської капусти;

– 1 червоний солодкий перець;

– 1 свіжий огірок;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 2 столові ложки нерафінованої соняшникової олії;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 0,5 чайної ложки солі.

Приготування:

Подрібніть капусту та приправте її сіллю, щоб вона стала м’якою. Наріжте перець тонкими смужками, цибулю – у кільця, а огірок розділіть на четвертинки. Змішайте ці овочі з морською капустою, додайте трохи цукру, потім полийте олією і ретельно перемішайте.

Смачного!

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