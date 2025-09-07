Укр Рус
7 вересня, 14:30
2

Дуже ароматно та тане в роті: ця намазка із сезонного овоча ніколи не набридає

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Салат-намазка з баклажанів – універсальна закуска, яку можна готувати за різними рецептами.
  • Але основні етапи приготування залишаються незмінними: спочатку баклажани запікають або обсмажують, потім нарізають і змішують з набором інгредієнтів.
  • В результаті виходить однорідна й ароматна намазка, яка ідеально підходить для намазування на хліб або тости.

Оскільки сезон овочів триває, саме зараз ідеальний час, щоб дослідити смачні та поживні кулінарні варіанти. Однією з таких страв є салат-намазка із запечених баклажанів ісперцю, який обіцяє порадувати кожного гурмана.

Його легко намазувати на хліб або їсти як легку закуску. Рецептом салату-намазки з баклажанів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @alexandra_fleisa.

Яку намазку приготувати з баклажанів?

  • Час: 1 година
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 1 баклажан; 
– 3 штуки паприки червоної; 
– 1 томат; 
– 1 цибуля невелика або 2 зубки часнику; 
– 5 столових ложок олії; 
– 1,5 чайної ложки солі.

Намазка з баклажанів та помідорів: дивіться відео

Приготування:

  1. Вимийте овочі. Баклажан наколіть виделкою та запікайте разом з паприкою при 250 градусах приблизно 35 – 40 хвилин.
     
  2. Томат очистьте від шкірки. Запечені овочі закутайте у плівку на 15 хвилин, а після зніміть з них шкірку.
     
  3. Усі овочі наріжте дуже дрібно. Додайте сіль, олію й перемішайте.
     
  4. Подавайте закуску на шматочку свіжого хліба.

Готово!

Яку намазку приготувати з кабачків?

Кабачки є універсальним інгредієнтом, який ідеально підходить для консервування, тушкування і навіть для приготування смачної намазки. У поєднанні з часником та великою кількістю плавленого сиру смак стає справді неперевершеним.

Всього за 20 хвилин можна приготувати намазку з кабачків, яка не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів. Кінцевий результат – ніжний і ароматний спред.