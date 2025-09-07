Оскільки сезон овочів триває, саме зараз ідеальний час, щоб дослідити смачні та поживні кулінарні варіанти. Однією з таких страв є салат-намазка із запечених баклажанів ісперцю, який обіцяє порадувати кожного гурмана.

Його легко намазувати на хліб або їсти як легку закуску. Рецептом салату-намазки з баклажанів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @alexandra_fleisa.

Читайте також Найсмачніша гостра аджика на зиму за перевіреним рецептом

Яку намазку приготувати з баклажанів?

Час: 1 година

1 година Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 баклажан;

– 3 штуки паприки червоної;

– 1 томат;

– 1 цибуля невелика або 2 зубки часнику;

– 5 столових ложок олії;

– 1,5 чайної ложки солі.

Намазка з баклажанів та помідорів: дивіться відео

Приготування:

Вимийте овочі. Баклажан наколіть виделкою та запікайте разом з паприкою при 250 градусах приблизно 35 – 40 хвилин.

Томат очистьте від шкірки. Запечені овочі закутайте у плівку на 15 хвилин, а після зніміть з них шкірку.

Усі овочі наріжте дуже дрібно. Додайте сіль, олію й перемішайте.

Подавайте закуску на шматочку свіжого хліба.

Готово!

Яку намазку приготувати з кабачків?

Кабачки є універсальним інгредієнтом, який ідеально підходить для консервування, тушкування і навіть для приготування смачної намазки. У поєднанні з часником та великою кількістю плавленого сиру смак стає справді неперевершеним.

Всього за 20 хвилин можна приготувати намазку з кабачків, яка не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів. Кінцевий результат – ніжний і ароматний спред.