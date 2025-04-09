9 квітня, 06:06
Великодня "Шуба": готуємо салат з оселедцем на свята – рецепт Ектора
Салати завжди будуть окрасою будь-якого святкового столу. І не варто забувати про улюблений оселедець!
"Шуба" – це чудова історія на новорічні свята, але для Великодня потрібно щось особливе. І такий рецепт є – 24 Канал пропонує відтворити його з ТікТок зіркового Ектора.
Не пропустіть Найкращий великодній салат з хроном: виглядає як в найкращому ресторані і має довгу історію
Рецепт великоднього салату з оселедцем
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– варена картопля;
– квашений огірок;
– оселедець;
– консервований горошок;
– синя цибуля;
– петрушка та кріп;
– олія;
– сіль та перець.
Приготування:
- Відварюємо картоплю в мундирах до готовності. Знімаємо шкірку та нарізаємо невеликими кубиками.
- Ріжемо кубиками цибулю, філе оселедця та квашений огірок.
- Дрібно рубаємо свіжу зелень.
- У глибокій мисці об'єднуємо всі підготовлені компоненти, заправляємо рослинною олією, додаємо сіль та мелений перець за смаком.
- Ретельно перемішуємо салат.
Смачного!
Святкова випічка: готуємо пляцок "Три смаки".