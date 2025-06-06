6 червня, 14:10
2 інгредієнти і найкращий літній салат готовий: сподобається абсолютно всім
Основні тези
- Салат з пекінської капусти з копченою куркою – апетитний та ситний на кожен день.
- Він готується швидко і зі звичайних продуктів. Підійде і як перекус, і як повноцінний прийом їжі.
Влітку не хочеться проводити багато часу на кухні, а навпаки – насолоджуватися легкими стравами. І є просте рішення: салат з двох інгредієнтів, який ідеально відповідає сезону.
І готується всього за кілька хвилин. Рецептом салату з пекінської капусти та копченої курки ділиться 24 Канал з посиланням на Сенсація.
Читайте також Легкий літній салат, який ідеально доповнить барбекю: рецепт на вікенд
Салат з пекінської капусти та копченої курки
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
– 500 грамів пекінської капусти;
– 1 копчене стегенце.
Для заправки:
– 30 мілілітрів соєвого соусу;
– 2 столові ложки майонезу;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 зубчик часнику.
Приготування:
- Пекінську капусту позбавте твердої серединки, а м'які листочки наріжте не дуже тоненькою соломкою.
- Стегенце позбавте від кісточки та наріжте на кубики. Змішайте 2 основних інгредієнти.
- В окремій посудині з'єднайте соєвий соус, майонез та гірчицю. Зубчик часнику обчистьте та пропустіть крізь прес. Ретельно перемішайте до однорідності.
- Заправте салат отриманою заправкою, перемішайте та подавайте до столу.
Готово!
Теж смачно: салат із копченою куркою та сухариками.