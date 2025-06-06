2 інгредієнти і найкращий літній салат готовий: сподобається абсолютно всім

Влітку не хочеться проводити багато часу на кухні, а навпаки – насолоджуватися легкими стравами. І є просте рішення: салат з двох інгредієнтів, який ідеально відповідає сезону.

І готується всього за кілька хвилин. Рецептом салату з пекінської капусти та копченої курки ділиться 24 Канал з посиланням на Сенсація. Читайте також Легкий літній салат, який ідеально доповнить барбекю: рецепт на вікенд Салат з пекінської капусти та копченої курки Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2 – 4 Інгредієнти:

– 500 грамів пекінської капусти;

– 1 копчене стегенце.



Для заправки:

– 30 мілілітрів соєвого соусу;

– 2 столові ложки майонезу;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 зубчик часнику. Приготування: Пекінську капусту позбавте твердої серединки, а м'які листочки наріжте не дуже тоненькою соломкою.

Стегенце позбавте від кісточки та наріжте на кубики. Змішайте 2 основних інгредієнти.

В окремій посудині з'єднайте соєвий соус, майонез та гірчицю. Зубчик часнику обчистьте та пропустіть крізь прес. Ретельно перемішайте до однорідності.

Заправте салат отриманою заправкою, перемішайте та подавайте до столу. Готово! Теж смачно: салат із копченою куркою та сухариками.